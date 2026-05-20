طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين

واصلت طيران الإمارات تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامجها لتحديث الأسطول، الذي تُقدّر استثماراته بمليارات الدولارات، مع إنجاز تحديث أول طائرة من طراز الإيرباص A380 بتصميمها السابق ذي الدرجتين.

ودخلت الطائرة المحدثة، والمسجلة تحت الرقم A6-EUX، الخدمة بالفعل على الرحلتين "ئي كيه 39" و"ئي كيه 40" بين دبي وبرمنغهام، لتقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً تضم أحدث منتجات طيران الإمارات ضمن ثلاث درجات سفر، تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتُعد هذه الطائرة الأولى ضمن 15 طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين ستخضع للتحديث ضمن برنامج طيران الإمارات الهادف إلى توفير تجربة سفر أكثر تميزاً واتساقاً للعملاء عبر مختلف رحلاتها.

ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، وقد أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينج 777، ما يمثل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات يرتكز على هدف واضح يتمثل في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا في كل رحلة، ومن هذا المنطلق، تواصل فرقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة وبالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج.

وأضاف أن برنامج التحديث أسهم في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها أو مستوى الحرفية والدقة في التنفيذ، ويجسّد تحويل طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فرق مركزنا الهندسي.

وكجزء من برنامج التحديث، ستتوفر المقصورة الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية لأول مرة على السطح العلوي لطائرات الإيرباص A380.

وتضم المقصورة مقاعد جلدية واسعة بتوزيع 2-3-2 ومساحات رحبة تتيح مع إمكانية إمالة المقاعد.

كما توفر التجربة مجموعة من المزايا المتطورة، تشمل مساند كاملة للساقين والقدمين، ومسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، ومنافذ شحن مدمجة، وطاولات جانبية للمشروبات، إلى جانب تجربة طعام ونظام ترفيه متطور عبر شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة.

وخلال عملية التحديث، تم تفكيك المقصورة الداخلية بالكامل للطائرة A6-EUX وتجديدها وإعادة تركيبها بدقة.

ونفّذت فرق فريق مركز طيران الإمارات الهندسي تعديلات واسعة على الطابق العلوي للطائرة، شملت إزالة 120 مقعداً من الدرجة السياحية لإفساح المجال أمام تركيب 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و18 مقعداً إضافياً في درجة الأعمال.

ولدعم هذا التعديل في توزيع المقصورات، أجرى الفريق أعمالاً هيكلية متقدمة تضمنت إزالة وحدات المطابخ ومناطق التخزين والخزائن العلوية والفواصل الداخلية وإعادة تحديثها وتوزيعها، إلى جانب تنفيذ تعديلات مرتبطة بالأنظمة الكهربائية وأنظمة المياه والخدمات داخل الطائرة.

وشارك في تنفيذ عملية التحديث فريق يضم نحو 50 مهندساً وفنياً، عملوا على مدار ما يقارب 35 ألف ساعة عمل، مستخدمين أكثر من 2500 نوع مختلف من قطع الغيار والمكونات.

واستغرقت عملية تحديث أول طائرة من هذا الطراز نحو شهرين، شملت مراحل التخطيط والتجهيز والاختبارات الشاملة.

ومع الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من المشروع الأول، من المتوقع تقليص مدة تحديث الطائرات المقبلة من الطراز نفسه إلى نحو 30 يوماً فقط.

وبحلول نهاية عام 2026، ستكون جميع طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين ضمن أسطول طيران الإمارات، والبالغ عددها 15 طائرة، قد خضعت لبرنامج التحديث بالكامل.

أُعلن لأول مرة عن برنامج طيران الإمارات الطموح لتحديث الأسطول عام 2021، انطلاقاً من رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضمان تقديم معايير تجربة السفر المميزة التي تشتهر بها الناقلة بصورة متسقة وسلسة للعملاء حول العالم.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تحديث 120 طائرة، إلا أنه وبحلول مايو 2024، ومع النجاح الذي حققه البرنامج وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تم توسيع نطاقه ليشمل 191 طائرة، قبل أن يرتفع لاحقاً خلال العام نفسه إلى 219 طائرة.

ويعمل على تنفيذ البرنامج فريق متخصص يضم نحو 270 موظفاً، بما يضمن خروج طائرتين محدثتين في المتوسط شهرياً من حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي.

وانسجاماً مع التزامها بالحد من أثرها البيئي، تعمل طيران الإمارات على تقييم المواد والمكونات المسترجعة من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 البالغ عددها 219 طائرة والخاضعة لبرنامج تحديث المقصورات، بهدف إعادة توظيفها ضمن مبادرات الناقلة لإعادة التدوير والابتكار المستدام.

وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق عدد من المبادرات الناجحة، من بينها مجموعة "Aircrafted" من المنتجات محدودة الإصدار لهواة الاقتناء، والتي تشمل منتجات مثل حقائب السفر، بالإضافة إلى حقائب مجموعة "Aircrafted Kids" المصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المعاد استخدامها.

وحتى اليوم، تبرعت طيران الإمارات بنحو 4 آلاف حقيبة لأطفال في 10 دول حول العالم.