نيكاي يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

أغلق مؤشر نيكاي الياباني، وهو متوسط أسهم الشركات اليابانية، عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا الأربعاء، حيث قادت مجموعة سوفت بنك الانخفاض، مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي دعمت الارتفاع الأخير في السوق.

وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.23% إلى 59,804.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو. وأنهى المؤشر تداولاته على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% إلى 3,791.65 نقطة.

ووفقًا لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، قام المشاركون في السوق ببيع الأسهم التي دفعت مؤشر نيكاي إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. "لكن هذا تعديل مناسب لاعتماد مؤشر نيكاي على مجموعة صغيرة من الأسهم."

كان مؤشر نيكاي قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63,799.32 نقطة في 14 مايو.

ومن بين أكبر الخاسرين، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 6% يوم الأربعاء، وخسرت شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.25%.

وتراجع سهم شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، بنسبة 8.25%، مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية للعام المالي 2028 أقل من توقعات السوق.

وكانت فوجيكورا، الموردة للمواد المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من أبرز الشركات أداءً خلال الارتفاع الأخير لمؤشر نيكاي.

وأوضح شيمادا قائلاً: "عندما تُباع أسهم فوجيكورا، يبيع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى".

وأضاف، مع ذلك، أن الانخفاضات في القطاع لا تزال محدودة قبيل إعلان شركة إنفيديا، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، عن أرباحها الفصلية في وقت لاحق من اليوم.

وقال: "إذا كانت نتائج إنفيديا جيدة، فقد ترتفع أسهمها في الجلسة القادمة".

في المقابل، خالفت أسهم شركة أدفانتست، الموردة لشركة إنفيديا، هذا الاتجاه، وأغلقت مرتفعة بنسبة 1.32%.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركة يوبي بنسبة 20.92% لتصبح الشركة الرابحة الأكبر في مؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأسمنت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح.

من بين حوالي 1600 سهم تم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 81% منها، وارتفعت 16%، بينما استقرت 1%.