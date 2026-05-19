«ليانليان ديجيتك» تعزز استراتيجيتها لتقديم خدمات الدفع المنظمة من مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة«ليانليان ديجيتك» Lianlian DigiTech المحدودة، المتخصصة في مجال خدمات الدفع الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، ما يتيح لها مباشرة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز حضور «ليانليان» العالمي، وترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً مرخصاً لها في المنطقة.

ومن خلال تواجدها ضمن المنظومة المالية العالمية المرموقة في مركز دبي المالي العالمي، تعمل «ليانليان»على تعزيز بنيتها التشغيلية في الشرق الأوسط، وتحسين قدراتها في مجال المدفوعات والتسويات العابرة للحدود. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائها المصرفيين المحليين، ستوفر «ليانليان» حلول دفع أكثر كفاءة وملاءمة، بما يعزز سلاسة التدفقات المالية داخل المنطقة وعبر الأسواق الدولية. وتسعى «ليانليان»، من خلال مواصلة تحسين إطار عملها الخاص بالمعاملات والتسويات، إلى تعزيز كفاءة واستقرار وموثوقية الربط المالي العابر للحدود، بما يدعم الشركات التي تقوم بتوسعة أعمالها داخل وخارج الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قالت إميلي تشو، المدير العام في «ليانليان» الإمارات العربية المتحدة: يُعد الشرق الأوسط بوابة تجارية ومالية حيوية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالنا من مركز دبي المالي العالمي خطوة أساسية في تعزيز استراتيجية «ليانليان» التوسعية. وسنواصل جهودنا لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء المنظومة المالية لبناء شبكة دفع إقليمية أكثر مرونة، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات الدفع العالمية العابرة للحدود.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرّنا انضمام «ليانليان» إلى مركز دبي المالي العالمي لتعزيز حضورها في المنطقة وربطها بالأسواق العالمية. ولا شك أن خبرة «ليانليان» في إدارة المعاملات العابرة للحدود ستدعم الشركات التي تعتمد على بنية تحتية تتسم بالكفاءة والمرونة والتوافق مع الأنظمة المالية. ويُسهم هذا الانضمام في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصّة رائدة للشركات الصينية في المنطقة، ويعزز تصنيفنا ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية في مؤشر المراكز المالية العالمية.

ويأتي إعلان «ليانليان» الأخير بالتوجه نحو أن تصبح نموذجاً للبنية التحتية المالية العالمية القائمة على الذكاء الاصطناعي متماشياً بشكل وثيق مع طموح مركز دبي المالي العالمي في أن يكون أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي.

تمكّنت «ليانليان» من بناء شبكة تنظيمية عالمية تضم 68 ترخيصاً للدفع والمؤهلات ذات الصلة في أسواق رئيسية، إلى جانب تشغيل بنية تحتية متكاملة للمدفوعات تغطي أكثر من 100 دولة ومنطقة.

ويُسهم تواجدها في مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق أعمالها الخاضعة للتنظيم، وتعزيز قدراتها في مجال المدفوعات العابرة للحدود عبر منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية. كما يعزز ذلك قدرتها على الربط بشكل سلس بين الصين والشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال بنية تحتية متكاملة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.