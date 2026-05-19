الفلل في الصدارة بارتفاع 14.83 % مقابل 7.38 % للشقق السكنية

سجل القطاع السكني في دبي نمواً سنوياً بلغ 9.81 % مقارنة بعام 2024 فيما تصدرت الفلل النمو بنسبة 14.83 % وحققت الشقق السكنية نمواً بلغ 7.38 %.

كما ارتفع الرقم القياسي للعقارات التجارية 9.54 % مع نمو المكاتب 15.86 % والمحلات التجارية 11.52 %.

وفي قطاع الضيافة سجل المؤشر نمواً سنوياً 4.80 % مدعوماً بارتفاع الشقق الفندقية بنسبة 6.25 % والغرف الفندقية بنسبة 0.85 % بما يعكس استمرار النشاط السياحي واستقرار الطلب على خدمات الضيافة في الإمارة.

شفافية السوق

وأظهرت ذلك نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من عام 2025 التي أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، في خطوة تعكس الدور المتنامي للبيانات في دعم صناعة القرار وتعزيز شفافية السوق العقاري وترسيخ توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على البيانات والاستشراف.

وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في دبي مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في مختلف الفئات مدفوعة بقوة الطلب وثقة المستثمرين بما يعزز دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً على مستوى العالم.

منظومة البيانات

وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: إن نتائج المؤشر تعكس نضج منظومة البيانات في دبي ودورها المحوري في توجيه القرارات الاقتصادية وتمكين المستثمرين وصناع القرار من قراءة اتجاهات السوق بدقة واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات موثوقة وفي الوقت المناسب.

وأضاف أن المؤشر يأتي ضمن منظومة متكاملة تقودها دبي الرقمية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبناء سوق عقاري أكثر توازناً وشفافية واستدامة يعزز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال.

من جانبه أكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مؤشرات عام 2025 تعكس قدرة السوق العقاري في دبي على تحقيق نمو متوازن مدعوم بإطار تنظيمي متطور وبنية رقمية متكاملة.