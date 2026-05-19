موانئ أبوظبي تطلق خدمات السفن السياحية والعبّارات في موانئ مصر على البحر الأحمر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها في شرم الشيخ والغردقة وسفاجا بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تشغيل خدمات العبارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يعزز حركة التنقل ودعم انتقال العاملين خلال موسم الحج بين مصر والسعودية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً وقعتها المجموعة عام 2024 مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية وخدمات العبارات على ساحل البحر الأحمر.

واستقبل ميناء شرم الشيخ أولى رحلات السفن السياحية عبر سفينة أرويا، وهي الأكبر التي ترسو مباشرة في المدينة حتى الآن، ما يمثل دفعة جديدة لقطاع السياحة البحرية في المنطقة.

وأكدت مجموعة موانئ أبوظبي أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتطوير قطاع الرحلات البحرية وتعزيز القيمة الاقتصادية المستدامة في الأسواق التي تعمل بها، عبر توفير مرافق وخدمات متطورة تدعم تجربة المسافرين وترفع كفاءة التشغيل.

كما تواصل المجموعة توسيع استثماراتها في مصر ضمن منظومة متكاملة تشمل محطات شحن ومشاريع لوجستية وصناعية، بما يعزز مكانة البحر الأحمر كمحور رئيس في شبكة التجارة والخدمات العالمية.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2025 باستثمار 13.2 مليار جنيه مصري (279 مليون دولار أمريكي) للاستحواذ على حصة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في جمهورية مصر العربية، لتقوم بعد ذلك بتقديم عرض للاستحواذ على حصص الأغلبية المسيطرة في الشركة.