طيران الإمارات تحتفي بالعيد بتجارب ترفيه عالمية فوق السحاب

تستقبل طيران الإمارات عملاءها على عدد من الرحلات المختارة بأجواء احتفالية مستوحاة من روح العيد وتقاليد الضيافة العربية الأصيلة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك من 26 إلى 29 مايو 2026 عبر قوائم طعام خاصة تضم نكهات من مطابخ المنطقة، وتشكيلة من الحلويات الاحتفالية، إلى جانب تجربة ترفيهية عالمية المستوى، احتفاءً بإحدى أهم المناسبات في العالم الإسلامي.

يستمتع العملاء في مختلف درجات السفر على الرحلات المختارة بقوائم طعام خاصة بالعيد، تضم أطباقاً مستوحاة من المأكولات الإقليمية والنكهات التقليدية. ففي الدرجة الأولى، يمكن للعملاء الاستمتاع بأطباق مثل مجبوس اللحم، ومربين الروبيان، ومدفون اللحم، ولحم البقر المطهو بتوابل إماراتية أصيلة. وتشمل الحلويات كعكة النمورة بالفستق والشوكولاته، وكعكة موس الرهش بالشوكولاته البيضاء، وكعكة البقلاوة بالجوز الدافئة.

أما في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، فتضم القائمة أطباقاً احتفالية مثل شرمولة اللحم والدجاج المشوي وغيرها، إلى جانب تشكيلة من الحلويات المستوحاة من النكهات الشرق أوسطية.

وفي الدرجة السياحية، يمكن للعملاء الاستمتاع بأطباق محببة مثل كبسة الدجاج، وأوزي اللحم، وداوود باشا، وصاجية اللحم، تليها حلويات مثل كعكة الفستق وكعكة القهوة.

وإضافةً إلى قوائم الطعام الاحتفالية، سيحظى العملاء على متن الرحلات بتشكيلة من الحلويات المعدّة خصيصاً لهذه المناسبة، حيث سيُقدَّم لعملاء الدرجة الأولى حلوى البرتقال بلوندي وتشيز كيك التمر، فيما يمكن لعملاء درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة الاستمتاع بكعكة البرتقال بالورد والفستق، إلى جانب كعكة التمر والجوز.

وفي الصالون الجوي على متن طائرة الإمارات الإيرباص A380 الشهيرة، سيستمتع المسافرون بتشكيلة من الحلويات الشرقية طوال فترة الاحتفال، تشمل أنواعاً متنوعة من البقلاوة، ومعمول الفستق، وتشيز كيك الرمان، وبراونيز السمسم، وبروفترول اللومي والفراولة، إلى جانب تقديم القهوة العربية والتمور.

وتواصل طيران الإمارات أجواء الاحتفال في صالاتها بمطاري جدة والقاهرة من 27 إلى 29 مايو حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق والحلويات الإقليمية. ففي القاهرة، تشمل القائمة السلطات المصرية والحلويات الشرقية مثل البسبوسة والبقلاوة والكنافة، فيما تقدّم صالة جدة أطباقاً احتفالية مثل مندي اللحم والسلطة السعودية وكنافة الجبن وسموثي التمر.

تجربة ترفيهية

وخلال العطلة، يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب عبر نظام ice، بما في ذلك محتوى منصة شاهد إم بي سي، وأكثر من 70 فيلماً عربياً مثل «6 أيام» و«ضي» و«باب» للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، إلى جانب أكثر من 70 قناة تلفزيونية عربية ومسلسلات تركية مدبلجة بالعربية.

كما يمكن للعملاء متابعة أحدث أفلام هوليوود المترجمة إلى العربية، ومشاهدة الأعمال العربية الكلاسيكية والمسرحيات، والاستماع إلى أكثر من 500 قناة من الموسيقى العربية والبودكاست والكتب الصوتية، بالإضافة إلى تلاوات من القرآن الكريم على متن الرحلات.