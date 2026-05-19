وصل تطلق «سيداروود إستيتس ساوث» ضمن عقارات جميرا للجولف

أعلنت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، عن إطلاق «سيداروود إستيتس ساوث»، أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية من مشاريع التملك الحر في مختلف أنحاء دبي. ومع استمرار ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية للمقيمين والمستثمرين على المدى الطويل، أصبحت مجموعة وصل جزءاً محورياً من هذه المسيرة. وقد تم تطوير جميع مشاريعها بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 تأكيداً لالتزامها بتقديم مشاريع تدعم الرؤية المستقبلية للإمارة. ويأتي «سيداروود إستيتس ساوث» امتداداً لهذا النهج باعتباره أحدث إصدار ضمن عقارات جميرا للجولف تحت عنوان «الفصل الجديد».

يقدم «سيداروود إستيتس ساوث» مجموعة محدودة من الفلل المطلة على ملعب الجولف، والمصممة بما ينسجم مع طبيعة الموقع وتضاريس منطقة عقارات جميرا للجولف. وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه حي «سيداروود نورث» والذي تم بيعه بالكامل، يتبع المشروع الانسيابية الطبيعية لملعب الجولف، ويضم 74 فيلا تتوزع على تصاميم من أربع وخمس وست غرف نوم، مع مساحات أرض واسعة وتصميمات داخلية مفتوحة توفر تجربة معيشية متكاملة ومدروسة بعناية.

تمتاز كل فيلا بموقع مدروس يتيح إطلالات مباشرة على المساحات الخضراء والملعب، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية، إضافة إلى تراسات خارجية، ومناطق جلوس مظللة، وحدائق داخلية مصممة بعناية. ويستفيد «سيداروود إستيتس ساوث» من منظومة حياة متكاملة تشمل الترفيه والصحة والتعليم وسهولة الاتصال، حيث يتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى نادٍ ريفي خاص وملعب جولف عالمي مكون من 18 حفرة، إلى جانب فندق من مجموعة «ماندارين أورينتال»، وقرية الفروسية، والحديقة المركزية. كما تعزز مرافق الحياة النشطة عبر مسارات مخصصة لركوب الدراجات والجري، إضافة إلى ملعب تنس، مما يوفر أسلوب حياة متوازن داخل المخطط الرئيسي.

يستفيد السكان داخل «سيداروود إستيتس ساوث» من مجموعة خدمات متكاملة تشمل نادياً ريفياً، وخدمات المساعد الشخصي الفاخرة، وأنظمة أمن متقدمة، وتوفير محطات شحن للمركبات الكهربائية، وخدمة صف السيارات للضيوف.

وقد أثبتت مجموعة وصل عبر سجلها في تطوير مشاريع التملك الحر ثقة قوية في السوق، وهو ما يتجلى في الطلب السريع الذي تشهده كل عملية إطلاق جديدة. ومع محفظة تضم أكثر من 60,000 وحدة سكنية وتجارية في مختلف أنحاء دبي، تواصل وصل توسيع عروضها في التملك الحر استجابة للطلب المتزايد على المجتمعات المخططة المتكاملة.

استقرار مستدام

وعلّق محمد البحر، مدير تطوير الأعمال في مجموعة وصل قائلاً: «إن تعزيز استقرار محفظة التملك الحر لدينا يمثل جوهر كل ما نقوم ببنائه في وصل. ويأتي مشروع سيداروود إستيتس ساوث كامتداد لهذا الالتزام، كوجهة سكنية تتميز بموقعها وتصميمها الذي يركز على تحقيق قيمة طويلة الأمد، بما يخدم السكان والمستثمرين الباحثين عن استقرار مستدام. إن مشاريع التملك الحر داخل مخططات كبرى مثل عقارات جميرا للجولف توفر مستوى من الاستقرار الذي يبحث عنه السوق اليوم، كما يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إنشاء مجتمعات تمنح إحساساً بالخصوصية والترابط والاستدامة منذ لحظة التسليم».