موانئ دبي العالمية تستقطب 854 مليون درهم استثمارات في «جافزا» خلال 4 أشهر

استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثمارات بقيمة 854 مليون درهم في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركز محوري رائد للتجارة والصناعة.

وتشمل هذه الاستثمارات التزامات تعهدت بها الشركات العاملة في "جافزا" لتطوير مرافقها وتوسيع نطاق عملياتها في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، ومناولة المركبات، والمعدات الثقيلة.

زخم

واستمر الزخم خلال شهري مارس وأبريل، إذ تم توقيع أكثر من 43% من إجمالي الالتزامات خلال هذين الشهرين.

وشملت التعاقدات الجديدة طيفاً متنوعاً من الأنشطة التجارية والصناعية، من بينها توسعات لشركات تصنيع في قطاعات الصلب والأغذية والأثاث، واستثمارات لشركات الرعاية الصحية في عمليات طويلة الأمد بدبي، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين والخدمات اللوجستية، وتطوير مرافق متخصصة لمناولة المركبات الجاهزة والمعدات الثقيلة لخدمة قطاعي الإنشاءات والصناعة.

وتواصل "جافزا"، التي تحتضن 12,000 شركة، أداء دور محوري في دعم نمو التجارة والصناعة في دبي. وبفضل قربها من ميناء جبل علي، وما توفره من ربط متكامل بحراً وجواً وبراً، تقدم المنطقة الحرة قاعدة متعددة الأنماط عالية الكفاءة للشركات التي تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الأوسع.

قطاعات أساسية

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " يعكس حجم هذه التعاقدات، ولا سيما في القطاعات الأساسية مثل الأغذية والرعاية الصحية، توجّه الشركات نحو تعزيز المرونة بالتوازي مع تحقيق النمو. ونلمس اليوم تحولاً واضحاً نحو الاستثمار طويل الأمد، إذ تختار العديد من كبرى الشركات العاملة في جافزا ترسيخ عملياتها الإقليمية والعالمية في دبي لعقود مقبلة".

وأضاف الهاشمي: "يمثل هذا الزخم قوة منظومتنا المتكاملة إلى جانب موثوقية برامج استمرارية الأعمال لدينا، التي أسهمت في الحفاظ على تدفق البضائع رغم الاضطرابات الأخيرة. كما يؤكد ذلك على مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي". ومع استمرار نموّ الطلب، نواصل التركيز على تعزيز بنيتنا التحتية وقدراتنا لدعم متعاملينا وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد".