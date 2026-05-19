دبي كوميرسيتي تعزّز منظومة التجارة الإلكترونية عبر تكامل رقمي مع جمارك دبي وبلدية دبي وناقل إكسبرس

أعلنت دبي كوميرسيتي عن تعزيز تكاملها مع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، بالتعاون مع جمارك دبي، وبلدية دبي، وشركة «ناقل إكسبرس»، في خطوة نوعية تُسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.

ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية من خلال منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنية الـ«بلوك تشين»، بما يتيح أتمتة العمليات، بدءاً من طلب العميل، مروراً بالتخليص الجمركي وحتى تسليم الشحنات، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتتبع والكفاءة التشغيلية.

وتؤدي دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، دوراً محورياً في هذا المشروع بصفتها الجهة التي تقود تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.

خطوة نوعية

وقال عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول دبي كوميرسيتي: «يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود. ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية».

ضمان سلامة المنتجات

وفي السياق ذاته، أسهمت بلدية دبي في تمكين الجانب التنظيمي للمبادرة من خلال تسهيل إجراءات التخليص للسلع الخاضعة للرقابة، وإصدار الموافقات اللازمة لنقل شحنات التجارة الإلكترونية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة.

تعزيز الثقة والتنافسية

وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز ثقة وتنافسية السوق المحلي من خلال التزامها الراسّخ بتمكين انسيابية تدفق السلع عبر إطار تنظيمي متكامل، يوازن بدقة بين الالتزام بمعايير سلامة المنتجات وسلاسة الإجراءات.

وقالت: «نرتكز في دورنا المحوري ضمن هذه المبادرة على توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث نسخر حلولنا الرقابية المبتكرة لتسريع عمليات الإفراج ومنح الموافقات لقطاع التجارة الإلكترونية؛ فالرقابة الفعّالة هي نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف. يضمن هذا التكامل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي وفق أعلى معايير السلامة، وبكفاءة زمنية قياسية، مما يدعم رؤيتنا في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مستدامة، ومواكبة للمتغيرات العالمية».

حلول جمركية ذكية

من جهتها، تؤدي جمارك دبي دور الجهة المُمكّنة تقنياً من خلال تطوير ونشر منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تتيح تكاملاً رقمياً سلساً بين مختلف الأطراف، وتدعم تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية وتعزيز الامتثال عبر إطار عمل آمن ولامركزي.

وقال مطر المهيري مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «تعكس هذه المنصة التزامنا بتطوير حلول جمركية ذكية تُسهم بشكل مباشر في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين، بما يعزز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.

ومن خلال هذا المشروع، نواصل تمكين هذه المنظومة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة تدعم التكامل بين الجهات، وترسّخ الشفافية، وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وثقة، قادرة على استيعاب النمو ومواكبة متغيرات التجارة العالمية».

كفاءة سلسلة الإمداد

ومن جانبها، تستفيد شركة «ناقل إكسبرس» من هذا التكامل عبر تسريع عملياتها التشغيلية وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، من خلال الاستفادة من الأتمتة الكاملة للعمليات وتقليل التحديات المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

وقال الدكتور عدنان إبراهيم المزروع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس: «أحدث هذا التكامل نقلة عملية في نموذج عملياتنا، من خلال تقليل زمن المعالجة وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والتوصيل، ما مكّننا من رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحسين مستوى الخدمة. كما يتيح لنا هذا النموذج التوسّع في عمليات التجارة الإلكترونية بثقة أكبر، مدعوماً بتكامل رقمي يعزز الشفافية والتتبع عبر مختلف مراحل الشحن».

نموذج متقدم

ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الابتكار التقني والمواءمة التنظيمية لخلق منظومة تجارة إلكترونية متكاملة وقابلة للتوسع، تدعم استقطاب الاستثمارات النوعية وتُعزّز تنافسية دبي على مستوى الاقتصاد الرقمي العالمي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في فتح آفاق جديدة لنمو شركات التجارة الإلكترونية، وتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكز توزيع في دبي، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يعزّز من دور الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لحلول التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد المتطورة.