14 مليون درهم أرباح «سلامة» في الربع الأول 2026

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن تسجيل نتائج مالية استثنائية للربع الأول من 2026، في تقدم لافت ضمن مسار التحول والتعافي الذي تخوضه المجموعة.

وسجلت «سلامة» أقوى نتائج فصلية لها خلال السنوات الماضية؛ حيث وصل صافي أرباحها في الربع الأول 2026 إلى 14 مليون درهم مقارنة بـ 0.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق و11 مليون درهم لكامل السنة المالية 2025.

وارتفعت نسبة الملاءة المالية للمجموعة بصورة كبيرة من 76% بنهاية 2025 إلى 159% عقب استكمال برنامج إعادة الهيكلة، مما ساهم في تعزيز قوة رأس المال التنظيمي للشركة وتدعيم ميزانيتها العمومية.

وفي ضوء تركيزها الاستراتيجي على ربحية الاكتتاب، تواصل «سلامة» تحقيق نتائج ملموسة مع إعطاء الأولوية لتحديث عمليات الاكتتاب، واختيار المخاطر وفق معايير دقيقة ومنضبطة، وتحسين جودة المحفظة التأمينية بهدف تعزيز الأرباح النوعية بدلاً من التركيز فقط على زيادة كمية حجم الأقساط. وفي هذا السياق، بلغت إيرادات التأمين للربع الأول من عام 2026 نحو 229.5 مليون درهم مقارنة بـ 256.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس النهج المدروس الذي تتبعه «سلامة» في التركيز على ربحية الاكتتاب وخلق قيمة طويلة الأمد عوضاً عن السعي وراء النمو القائم على التوسع الكمي فحسب.

إعادة الهيكلة

وساهم استمرار الشركة في إعادة هيكلة محفظتها نحو قطاعات أكثر جودة وربحية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات ضعيفة الأداء ومنخفضة الهوامش، في تعزيز هوامش ربح الاكتتاب وتحسين استقرار الأرباح. وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة، والتي تهدف إلى تبسيط نموذج الأعمال، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين استقرار الأرباح عبر مختلف دورات السوق.

شهد التحول الإيجابي تحسناً واسع النطاق على مستوى المجموعة، حيث ساهمت عمليات الشركة في الإمارات وكذلك في شركاتها التابعة في الجزائر ومصر بشكل إيجابي في النتائج. واستمرت أعمال الشركة التابعة في الجزائر بإظهار مرونة تشغيلية قوية وربحية مستقرة، فيما حافظت عملياتها في مصر على زخمها الإيجابي مدعوماً بنمو القطاع، بالإضافة إلى تحسن عوائد الاستثمارات وأرباح صرف العملات الأجنبية.

مؤشرات واضحة

وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلامة»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 الأثر الملموس للخيارات الاستراتيجية التي اتخذناها. فقد حققنا أرباحاً بقيمة 14 مليون درهم، وتحسنت نسبة الملاءة المالية لتصل إلى 159% وتحسنت كذلك قاعدة حقوق الملكية بشكل كبير، وهذه جميعها مؤشرات واضحة على نجاح استراتيجية التحول التي ننفذها. وتركز أولوياتنا في المرحلة المقبلة على تحقيق نمو مستدام من خلال تحسين أداء الاكتتاب، وتعزيز مكانتنا في السوق، وبناء قاعدة أرباح عالية الجودة ومستدامة تعود بالنفع على مساهمينا وشركائنا وحملة الوثائق».