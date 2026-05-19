«سنشري 21» تختار دبي مركزاً إقليمياً لنشاطها في الشرق الأوسط

أعلنت شركة «سنشري 21»، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع الوساطة العقارية على مستوى العالم، عن انطلاق عملياتها رسمياً في الإمارات، مع اتخاذها من دبي مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط. وتدخل الشركة بذلك أحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وتنافسية في العالم، عبر شبكة واسعة تزيد على 400,000 وكيل عقاري في 82 دولة.

ويعكس التوسع استمرار الثقة الدولية بالآفاق الاقتصادية طويلة المدى لدبي وبمرونة سوقها العقاري؛ إذ سجّل سوق العقارات في الإمارة صفقات بقيمة 252 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026 وحده، بارتفاع سنوي 31%، فيما نما حجم الاستثمار الأجنبي 26% خلال الفترة ذاتها.

ولم تكن هذه الخطوة مجرد قرار استراتيجي معزول، بل جاءت استجابة لطلب متنامٍ من داخل الشبكة العالمية للشركة؛ فقد أبدى ممثلو الشركة من أكثر من 50 دولة اهتماماً فعلياً بالفرص العقارية المتاحة في السوق الإماراتي.

ويدعم هذا الطلب المتنامي على العقارات في دبي أسسٌ بنيوية راسخة؛ فقد نما عدد سكان دبي من 2.65 مليون في عام 2016 إلى أكثر من 4 ملايين اليوم، مع توقعات بأن يبلغ ستة ملايين بحلول عام 2033. وعلى مستوى الإمارات، يواصل النمو السكاني والاقتصادي مساره التصاعدي، مدعوماً ببيئة تنظيمية تنافسية وعوائد استثمارية جذابة مقارنةً بكبرى المدن العالمية.

وقال بيتر ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سنشري 21» في الإمارات والهند: «إن تهيئة حكومة الإمارات لبيئة جاذبة للأعمال العالمية وفرت سوقاً يتمتع بأسس متينة ورؤية طويلة الأمد. وتأسيس مقرنا الإقليمي هنا يعكس في آنٍ واحد حجم الفرصة المتاحة وعمق الطلب الذي نرصده عبر شبكتنا الدولية».

ويقود مكتب دبي أليكس بيرسون بصفته المدير العام، الذي يتمتع بخبرة واسعة في السوق العقاري الإماراتي، مترئساً فريقاً مختاراً بعناية يجمع بين الإلمام بسوق العقارات على الخارطة والتمكّن من السوق الثانوية.

منصة سيندا

وتستند عمليات «سنشري 21» في الإمارات إلى منصتها التقنية الخاصة (سيندا)، وهي برنامج متكامل للهاتف المحمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين إدارة علاقات العملاء ومعالجة المعاملات البيعية، وهو حصري لـ«سنشري 21» الإمارات. وتستثمر منصة سيندا الشبكة العالمية الكاملة للعلامة التجارية في الوقت الفعلي، ما يتيح لعملاء «سنشري 21» من حول العالم الوصول إلى مخزون عقاري حصري قبل طرحه في السوق، مع إتمام المعاملات بشفافية تامة لصالح العملاء والوكلاء على حدٍّ سواء من أي مكان عالمياً.

وفي سوق كدبي حيث تتدفق طلبات الشراء من آسيا وأوروبا وسائر أنحاء العالم، يغدو هذا الترابط الرقمي ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو جوهر المنتج ذاته. فبإمكان وكيل «سنشري 21» في مومباي مثلاً، وهو يقدم المشورة لعميل يرغب في الاستثمار بدبي، الاطلاع على المخزون المتاح لحظياً وإتمام الصفقة وإدارة العلاقة كاملاً داخل منظومة «سنشري 21».

وتنتهج شركة «سنشري 21» في الإمارات استراتيجية تقدّم فيها الجودة على الكمية، بالتركيز على الوسطاء ذوي الكفاءة العالية وضمان تجربة متميزة للعملاء، ليكون ذلك عاملاً تمييزياً لخدمات الشركة في السوق.