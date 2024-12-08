النمو السريع في خدمات التوصيل يطرح فكرة شقق من دون مطابخ في دبي

من المتوقع أن تصبح دبي أول مدينة في العالم تشهد ظهور مبانٍ خالية من المطابخ، وذلك مع نمو سريع في خدمات توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، كشف محمد العبار، مؤسس شركة «نون»، أن الطلب المتزايد على توصيل الطعام سيؤدي إلى بيع الشقق من دون مطابخ. وأكد وجود خطط لبناء مثل هذه المباني، مدفوعة بالطلب المتزايد على توصيل الطعام عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن تنوع الأذواق الغذائية يجعل وجود مطابخ في المنازل غير ضروري، وقد أصبحت «نون»، التي أُطلقت عام 2017 باستثمار قدره مليار دولار، منصة رائدة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، تنافس شركات عالمية. وقال العبار: «أعتقد أننا سنبدأ قريباً ببيع شقق من دون مطابخ، فالطلب على توصيل الطعام آخذ في الارتفاع».

وأردف: «اليوم، قد يرغب فرد واحد في الأسرة في تناول الطعام الصيني، بينما يرغب آخر في برجر بالجبن، وثالث يفضل المكسيكي». ويتوقع العبار أن تهيمن «نون فود» على سوق الإمارات خلال أشهر قليلة، مستحوذة على حصة السوق من المنافسين. وأرجع ذلك إلى السياسات التي تنتهجها حكومة الإمارات ودبي، والتي تشجع النمو السريع للأعمال التجارية، وتدعم الشركات في تحقيق النجاح العالمي.