استكشاف إمكانية إنشاء بوابة تصدير على الساحل الشرقي للإمارات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «بروج بي إل سي» وذلك لاستطلاع فرص توسيع نطاق التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز مرونة عمليات التصدير ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتُمهّد هذه الاتفاقية الطريق أمام الجانبين للتعاون في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون مركزاً رئيسياً ضمن استراتيجية «بروج بي إل سي» طويلة الأمد للتصدير. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان استمرارية عمليات التصدير وتعزيز المرونة عبر شبكة بروج اللوجستية.

وسيركّز التعاون على الاستفادة من منظومة الربط البحري القوية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب الوصول إلى خدماتها المينائية المتكاملة في مرافئ الفجيرة، المنشأة التابعة للمجموعة والمطلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مع دراسة تطوير بنية تحتية متخصصة للبولي أوليفين على الساحل الشرقي للدولة.

كما سيعمل الجانبان على تقييم سبل الحد من الاعتماد على الممرات البحرية المزدحمة والمحدودة، وتعزيز مرونة جدولة حركة السفن ومساراتها من خلال التعاون مع خطوط الشحن لتفعيل مسارات شحن جديدة عبر مرافئ الفجيرة. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى دعم تدفقات تصدير مستقرة وموثوقة عبر شبكة متنوعة من الموانئ والمنشآت اللوجستية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: «نتطلع إلى استطلاع فرص التعاون مع بروج بما يتيح الاستفادة من القدرات المتكاملة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بهدف دعم الصادرات الصناعية الحيوية، وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

ومن جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات اللوجستية لشركة بروج ودعم مسيرة نموها المستمر. وسنعمل من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، على بناء شبكة أكثر مرونة وتنوعاً تعزز الموثوقية، وتضمن استمرارية الإمدادات، وترسخ مكانتنا كمورّد عالمي موثوق، بما يدعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.»

وتعد بروج أكبر مصدّر عبر مجموعة موانئ أبوظبي، ويستند هذا التعاون إلى شراكة طويلة الأمد بين الجانبين منذ عام 2001. وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لكل من مجموعة موانئ أبوظبي و «بروج بي إل سي» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي تنافسي للخدمات اللوجستية والصناعية.