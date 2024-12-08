30.2 مليار دولار سوق الشحن والنقل في الإمارات بحلول 2031

توقع تقرير حديث صادر عن شركة «كوهيرينت إم آي»، وصول قيمة سوق الشحن والنقل في الإمارات إلى 30.19 مليار دولار بحلول 2031، مسجلاً معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 7.01 % من 2024 إلى 2031.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان «أنماط سوق الشحن والنقل في الإمارات، العرض، الحجم، التنمية، الفرص والتوقعات 2024 - 2031»، تحليلاً شاملاً للقطاع، بما في ذلك دراسات استقصائية متعمقة. وشهد سوق الشحن والنقل في الإمارات نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية مثل زيادة الطلب على منتجاتها، ونمو قاعدة العملاء، والتقدمات التكنولوجية.

ويقدم هذا التقرير تحليلاً دقيقاً لسوق الشحن والنقل في الإمارات، بما في ذلك حجم السوق والاتجاهات والمحركات والعوامل الدافعة والمنافسة وآفاق النمو المستقبلي. وركز التقرير على سوق الشحن والنقل في الإمارات على مستوى العالم، مع تركيز خاص على الولايات المتحدة. و

يصنف التقرير السوق حسب الشركات المصنعة والمناطق ونوع التطبيق، كما يقدم نظرة شاملة على الوضع الحالي للسوق، بما في ذلك حجم السوق التاريخي والمتوقع من حيث القيمة والحجم. إضافة إلى ذلك، يغطي التقرير التقدم التكنولوجي ويأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية الكلية والعوامل الحكومية المؤثرة على السوق.

ويشمل التقرير نظرة عامة على الشركات المصنعة والبيانات المالية والإيرادات المتولدة وإمكانات السوق والاستثمار في البحث والتطوير والمبادرات السوقية الجديدة ومواقع الإنتاج والمرافق، نقاط القوة والضعف للشركات، وإطلاق المنتجات وخطوط أنابيب تجارب المنتجات وموافقات المنتجات وبراءات الاختراع وعرض المنتج وهيمنة التطبيق ومنحنى عمر التكنولوجيا.