«عروض الشارقة للتسوق» تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2024 -2025»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وتستمر حتى 19 يناير المقبل، مقدمة لسكان الإمارة وزوارها تجارب تسويقية وسياحية على مدار 43 يوماً، عبر عشرات مراكز التسوق وآلاف المحلات التجارية.

وتعتبر عروض الشارقة للتسوق من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمها بهدف زيادة إمكانات نمو قطاعي التجزئة والمهرجانات في الإمارة ودعم قطاع الفنادق والسياحة، وترسيخ سمعة الشارقة كواحدة من أبرز وجهات التسوق في المنطقة.

وتحظى العروض هذا العام بمشاركة عشرات مراكز التسوق وآلاف المحلات التجارية بالشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة، لتقدم عروض ترويجية متنوعة وتخفيضات كبرى على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب تشكيلات متنوعة من سلع محال البيع بالتجزئة، كما ستشهد العروض سحوبات على جوائز قيّمة وقسائم شرائية للمتسوقين، في حين ستقدم مراكز التسوق المشاركة مجموعة متنوعة من الجوائز العينية.