شراكة إقليمية بين «أدنوك للتوزيع» و«أمريكانا للمطاعم» لتعزيز تجربة التجزئة على الطرق

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن شراكة استراتيجية مع شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي»، بهدف تعزيز راحة العملاء اليومية وتقديم تجارب متكاملة للمأكولات ضمن شبكة محطات خدمة «أدنوك للتوزيع» في دولة الإمارات والسعودية ومصر.

وفي إطار الشراكة، سيتم افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة من 12 علامة تجارية عالمية بارزة تديرها شركة «أمريكانا للمطاعم»، عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، مما يوسع خيارات المأكولات ويعزز وصول العملاء في المنطقة إلى علامات تجارية موثوقة ضمن رحلاتهم اليومية.

وتتيح الشراكة تقديم تجارب مأكولات عالية الجودة يسهل الوصول إليها ضمن منظومة متكاملة من وجهات التنقل والتجزئة اليومية، وذلك من خلال الجمع بين شبكة محطات «أدنوك للتوزيع» الحالية والخبرة التشغيلية لشركة «أمريكانا للمطاعم» ومحفظتها من العلامات التجارية الرائدة.

وتعزز هذه الشراكة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لـ«أدنوك للتوزيع»، والهادفة إلى تسريع نمو أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود، مع الارتقاء بمنظومتها المتكاملة من وجهات التنقل والتجزئة.

وفي ضوء التغيرات المتواصلة في تطلعات العملاء، تواصل الشركة توسيع عروضها عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لتشمل خدمات المأكولات والمشروبات، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، وخدمات نمط الحياة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم بي إل سي، إن التعاون مع أدنوك للتوزيع يعكس طموح أمريكانا للمطاعم لتوسيع حضور محفظتها من العلامات التجارية البارزة، وتقديم خبراتها التشغيلية العالمية عبر نقاط التفاعل الاستهلاكية للعملاء ذات الحركة المرتفعة.

وأضاف أنه مع استمرار تطور قطاع التجزئة على الطرق، تتيح هذه الشراكة لأمريكانا للمطاعم تحويل محطات الوقود ومراكز التنقل إلى وجهات حيوية متكاملة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بسهولة بعلامات تجارية موثوقة، وخيارات طعام مميزة، وتجارب ضيافة راقية أثناء تنقلاتهم.

وأوضح أنه من خلال هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع، تعيد أمريكانا للمطاعم تعريف مفهوم الراحة، وتضع معياراً جديداً لتجارب متكاملة تجمع بين الطعام والتنقل في مختلف أنحاء المنطقة.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، إن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية في جهود أدنوك للتوزيع لتعزيز راحة العملاء وتسريع نمو قطاع التجزئة غير الوقود على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين شبكة محطات الشركة الحالية وقاعدة عملائها، ومحفظة «أمريكانا للمطاعم» من العلامات التجارية العالمية وخبراتها التشغيلية، نعمل على تقديم تجارب تجزئة متكاملة يسهل الوصول إليها لملايين العملاء في دولة الإمارات والسعودية ومصر.

وأضاف أن هذا النهج يتيح زيادة مساهمة أدنوك للتوزيع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والمجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز حضورها في قطاع التجزئة عبر تنويع أعمالها وضمان صلابتها ومواكبتها للمستقبل.

وستُسهم الشراكة في دعم التوسع المستمر لشبكة «The Hub من أدنوك»، والذي يقدم مفهوم التجزئة العصري والمتكامل واسع النطاق الذي تطوره «أدنوك للتوزيع»، المقرر أن يتوسع ليشمل 30 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.

ويجسد «The Hub من أدنوك» مفهوم الوجهة المتكاملة من خلال الجمع بين خدمات التزود بالوقود التقليدية، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، والمأكولات، إلى جانب عروض نمط الحياة في موقع واحد، بما يجسد التزام «أدنوك للتوزيع» بتعزيز تفاعل العملاء وتوسيع خدمات التجزئة ذات الهوامش الأعلى، فيما من المتوقع أن تُسهم هذه الوجهات في تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وسيتم إدماج العلامات التجارية التي تُديرها «أمريكانا للمطاعم» ضمن مواقع متعددة من «The Hub من أدنوك»، بما يعزز راحة العملاء من خلال إتاحة الوصول إلى علامات مطاعم موثوقة أثناء التنقل على الطرق والتزود بالوقود والتوقف لشحن المركبات الكهربائية.

وتدعم هذه الشراكة أهداف «أدنوك للتوزيع» الرامية إلى مضاعفة معاملات التجزئة غير الوقود بحلول عام 2030، ويواصل قطاع التجزئة غير الوقود ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً لنمو الشركة، حيث سجل نمواً في إجمالي الربح بأكثر من 14% على أساس سنوي، وزيادة في عدد المعاملات بنسبة تجاوزت 9% خلال عام 2025.

كما تدعم الشراكة التوسع الاستراتيجي لشركة «أمريكانا للمطاعم» عبر نقاط تواجد عالية الحركة تركز على تقديم تجارب أكثر ملاءمة للعملاء يسهل الوصول إليها، مما يعزز حضور علاماتها التجارية وانتشارها في دولة الإمارات والسعودية ومصر.

ومن خلال الاستفادة من شبكة محطات «أدنوك للتوزيع»، ستتمكن «أمريكانا للمطاعم» من الوصول إلى مواقع استراتيجية متميزة، بما في ذلك مواقع من الفئة الأولى «Tier 1»، بما يتيح للشركة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز سهولة الوصول إلى علاماتها التجارية.

وتدير «أمريكانا للمطاعم» حالياً 2,749 مطعماً حتى 31 مارس 2026، وسجلت إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 14.2% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 595.6 مليون دولار، بما يوضح حجم عملياتها، وقوة حضورها في الأسواق، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها.