غرفة عجمان تشارك في «أسبوع أبوظبي للأعمال»

شاركت غرفة عجمان في فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال». ومثّل الغرفة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وشارك في إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز، بحضور نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز.

وأكد العليلي أن قطاع الامتياز التجاري محرك رئيس للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهوية الجديدة للرابطة اعتمدت على رؤية مبتكرة تواكب طموحات القطاع وتطلعاته المستقبلية، وتعزيز مكانة الرابطة كمظلة شاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الامتياز التجاري، وتوفير الأدوات والبرامج الداعمة لتطوير وتوسيع أعمال ومشاريع أصحاب الأعمال. جاء إطلاق الهوية تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس رابطة الإمارات للفرانشايز.

أقيمت فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال» تحت شعار «إحداث الأثر، صنع الفرق» بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و8 آلاف مشارك من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين ورواد الأعمال لاستكشاف الفرص التي تتيحها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في أبوظبي، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.