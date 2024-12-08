تعاون بين «دائرة الأراضي» و«عجمان الرقمية»

بحثت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة عجمان الرقمية مشروع «توأم» الرقمي وسبل تطوير العمل المشترك والإطار العام لتعزيز الأداء الرقمي.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري خلال لقائه الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية أن مشروع توأم عجمان الرقمي إضافة نوعية تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتدعم جهود حكومة عجمان الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي وتبني الابتكار لتحسين الخدمات من خلال منصة موحدة وشاملة تسهل عمل الجهات الحكومية، وتتيح لها إمكانية اتخاذ القرارات الملائمة التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية.

من جانبها أكدت الدكتورة عهود شهيل أن مشروع توأم عجمان الرقمي يشكل خطوة مهمة لتعزيز التحول الرقمي في عجمان، ويعد منصة موحدة وشاملة تجمع بيانات الإمارة كافة، ما يسهم في الاستفادة من هذه البيانات في توجيه السياسات بشكل استباقي وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل واتخاذ قرارات أفضل وأسرع تدعم أهداف التنمية الشاملة، وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في عجمان.