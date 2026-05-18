قطاع التجزئة في دبي يطلق عروضاً حصرية هائلة

مع تبقي أسبوع واحد فقط لانتهاء حملة «فخورين بالإمارات»، دعا قطاع التجزئة في دبي المتسوقين لاغتنام الفرصة الأخيرة للاستفادة من العروض الحصرية على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتستمر الحملة في أنحاء المدينة، لتتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من التجارب التي تتوفر لمدة محدودة، والتخفيضات الحصرية في أبرز مراكز التسوق والوجهات التجارية في دبي، تعبيراً عن تقدير المجتمع المحلي، والاحتفاء بقيم العطاء والتماسك والثبات التي تجسدها دبي.

ومن بين مئات العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية التي تواصل تقديم ترويجية

تتضمن تنزيلات سعرية كبيرة وعرض اشترِ 3 قطع واحصل على الثالثة بنصف السعر على منتجات مختارة.

وفي إطار حملة «فخورين بالإمارات»، احتفى «برجمان» مؤخراً بتجربة مجتمعية تفاعلية تحت اسم «جدار الوحدة - فخورين بالإمارات»، والذي شهد مشاركة أكثر من 1500 شخص عبّروا من خلاله عن مشاعر الامتنان والمحبة والفخر والانتماء برسائل صادقة جسّدت روح الوحدة الوطنية.