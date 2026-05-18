دبي.. وجهة العائلة في عيد الأضحى

تستعدّ دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك باحتفالات تعمّ أرجاء المدينة، وباقات إقامة مميزة، وتجارب عائلية لا تُنسى من 22 حتى 31 مايو الجاري. وكجزء من موسم الوُلفة وتماشياً مع عام الأسرة في الإمارات، تقدم دبي للمواطنين والمقيمين والزوار مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية .

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها ستنظم خلال عيد الأضحى المبارك حزمة من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية والعروض الاحتفالية وذلك خلال هذه الفترة ، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية خلال عيد الأضحى المبارك لإسعاد المقيمين والزوار.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم هذه الفعاليات الاحتفالية، التي تتزامن معها عروض حصرية على باقات الإقامة لفترة محدودة، تشمل خيارات متنوعة من الوجهات الشاطئية، والمنتجعات الصحراوية، إلى أبرز معالم المدينة النابضة بالحياة، بما يوفّر للسكان والزوار تجارب إقامة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات خلال عطلة العيد.

وجهات شاطئية

وتحتضن شواطئ دبي أجمل تجارب الإقامة خلال عطلة العيد، بدءاً من المنتجعات الشاطئية إلى الوجهات العائلية التي تقدم قيمة مقابل السعر. فمن يرغب في ليلة ثانية مجانية يجدها في فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة بأسعار تبدأ من 350 درهماً، فيما يُتيح فندق سوفيتيل دبي جميرا بيتش إقامة مجانية للأطفال دون سن 12عاما في غرف فسيحة مع شرفات خاصة مطلة على البحر.

كما يقدم منتجع فورسيزونز دبي الفاخر في جميرا بيتش خصمًا بنسبة 30% على أسعار الغرف، مع وجبة إفطار مجانية، وكذلك مرونة تسجيل الوصول والمغادرة. أما منتجع شاطئ العنوان، فهو مثالي لمن يبحث عن إقامة خاصة للكبار، حيث يوفر خصمًا يصل إلى 35% ووجبة إفطار عائمة في زيتا سيفنتي سيفن، أطول مسبح لا متناهي في العالم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بخصم 30% على غرف وفلل منتجع أنانتارا النخلة دبي، بالإضافة إلى رصيد يومي في المنتجع يصل إلى 500 درهم، ووجبة إفطار لشخصين بالغين وطفلين دون سن 12 عامًا. أما فندق رافلز النخلة دبي، فيوفر ملاذًا هادئًا في نخلة جميرا مع إمكانية دخول ردهة النادي، وتخفيضات على الطعام، وعروض حصرية في المنتجع الصحي.

تزخر هذه الفنادق والمنتجعات الشاطئية بأجواء مثالية للاسترخاء، والتواصل، والاستمتاع بلحظات لا تُنسى على شاطئ البحر.

ملاذات صحراوية

ويُمكن للضيوف الباحثين عن ملاذ أكثر هدوءا وخصوصية، التوجه إلى فندق ميليا ديزرت بالم، الذي يُقدم خصمًا بنسبة 45% على جميع الغرف والفلل المزودة بمسابح خاصة. يقع الفندق على بُعد 20 دقيقة فقط من مركز المدينة، ويُمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة فنية مميزة وتصميم عربي عصري في جميع أرجائه. كما يحصل الضيوف على رصيد بقيمة 100 درهم للمأكولات والمشروبات، ورصيد بقيمة 100 درهم للسبا، وجولة حصرية في الإسطبلات، ودروس لياقة بدنية مجانية، تشمل اليوغا وتمارين التدريب الدائري.

إقامة مميزة في المدينة

ولمحبّي أجواء المدينة النابضة بالحيوية، توفر دبي خيارات إقامة متنوعة تتيح سهولة الوصول إلى أرقى وجهات التسوق والمطاعم ومراكز الترفيه والتجارب الثقافية. وتقدم هذه الوجهات باقات استثنائية ومزايا إضافية وخيارات إقامة مرنة خلال فترة العيد، تشمل أجنحة بإطلالات بانورامية على أفق المدينة، ومنتجعات على الواجهة البحرية، ومنتجعات صحية فاخرة، إلى جانب فنادق مصممة لتلبية احتياجات العائلات.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة فاخرة في جناحٍ راقٍ بإطلالات خلابة على البحر في فندق سيل دبي مارينا، أطول فندق في العالم، مع وجبة إفطار يومية، وتسجيل وصول مبكر وكذلك مغادرة متأخرة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمزايا إضافية في فندق جراند ميلينيوم، حيث تشمل العروض ترقية مضمونة للغرف، وإقامة مجانية للأطفال حتى سن 11 عامًا، وخصم 30% على المطاعم وعلاجات السبا، وإقامة مرنة لمدة 24 ساعة. أما في فندق إنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي الخليج التجاري، فتصبح الإقامات الطويلة أكثر متعة، حيث يمكن للضيوف الإقامة لثلاث ليالٍ ودفع سعر ليلتين، أو ست ليالٍ ودفع سعر أربع ليالٍ، أو تسع ليالٍ ودفع سعر ست ليالٍ، شاملة وجبة إفطار.

ويُقدّم فندق فيدا كريك هاربر ملاذًا أنيقًا على الواجهة البحرية مع ترقيات مجانية للغرف، وإقامة مجانية للأطفال، وخصم 30% على الوجبات. كما يمكن للضيوف الباحثين عن ملاذ فاخر هادئ الاستمتاع بترقيات مجانية للغرف وتخفيضات على الطعام وعلاجات السبا في فندق شانغريلا دبي، في حين يُقدّم فندق ماندارين أورينتال داون تاون إقامة تركز على الصحة والعافية، مع مجموعة متنوعة من الجلسات العلاجية، وتجارب طعام مميزة، وخصم يصل إلى 20% على أفضل سعر متاح. كما يُمكن استكشاف فندق هامبتون باي هيلتون دبي السيف، الذي يُعدّ مثاليًا لاستكشاف المواقع التاريخية والثقافية التي تزخر بها المدينة.

كما تضم قائمة الفنادق التي تقدم عروضا مميزة للإقامة كلًا من فندق سويس أوتيل الغرير، وفندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف، وفندق كارلتون داون تاون، وفندق زعبيل هاوس الروضة، وفندق إس إل إس دبي، وفندق راديسون ريد واحة السيليكون، وغيرها.

وإلى جانب تجارب الإقامة الفندقية الراقية، تُقدّم دبي برنامجًا مميزًا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء المدينة، يضمّ فعالياتٍ متنوعة، وتجارب ثقافية، وعروضًا ترويجية، وأنشطة فنية حية، وتجارب طعام مميزة، لضمان قضاء أوقات ممتعة طوال فترة العيد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة eidindubai.ae للتعرف على عطلة العيد المثالية والتخطيط لها وحجز الفنادق، حيث تستمر العروض والباقات الموسمية الحصرية لفترة محدودة طوال فترة العيد.