57 % نمو حجم الأصول تحت الإدارة في «أبوظبي العالمي» بالربع الأول

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، عن انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بالتوسع المستمر في منظومته المالية ورسوخ ثقة المستثمرين العالميين.

وحقّق أبوظبي العالمي إنجازاً لافتاً بتجاوزه حاجز 13,353 رخصة نشطة، من بينها 961 رخصة صدرت خلال الربع الأول ما عزّز مكانته أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر. كما سجل شهر مارس 2026 زيادة 5.2% في عدد الرخص النشطة مقارنة مع مارس 2025، ما يعكس ثقة قطاع الأعمال والتزايد المستمر في حجم الطلب على التواجد في (ADGM). كما سجّل المركز المالي نمواً 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ما يؤكّد الزخم المتواصل في الأعمال والطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية.

ويعكس هذا الأداء القياسي الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لأبوظبي العالمي (ADGM) الهادفة إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل 5 مراكز مالية على مستوى العالم.

زخم متسارع

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «تعكس نتائج (ADGM) خلال الربع الأول حجم الزخم المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في أبوظبي، وما يصاحبه من تعزيز متواصل لحضوره على الساحة الدولية. فتجاوز 13 ألف رخصة نشطة وتحقيق نمو 57% في حجم الأصول تحت الإدارة يشكّلان إنجازاً مهماً في مسيرة النمو، ويؤكّدان مكانة أبوظبي العالمي، بين أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى العالم. ولا تزال ثقة المستثمرين في أبوظبي راسخة وقوية، حيث تستمر تدفقات رؤوس الأموال في الارتفاع، وتتوسع الشركات العالمية في أعمالها، فيما تواصل الإمارة استقطاب المزيد من الكفاءات. وقد برهن أبوظبي العالمي حتى خلال فترة التقلّبات الإقليمية الأخيرة، على قدرته على مواصلة النمو، ما يعكس قوّة الطلب والثقة طويلة الأمد في البيئة المؤسسية التي تحتضنها أبوظبي. كما يعزّز هذا الزخم المتواصل مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة ومترابطة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية ذات مستوى عالمي، وإطار تنظيمي متطور، وقدرة متنامية على استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية».

الأطر التنظيمية

وقال معاليه: «في اقتصاد اليوم، باتت القدرة التنافسية تُقاس بمتانة المؤسسات، وموثوقية الأطر التنظيمية، والقدرة على توفير بيئة مستقرة ومستدامة لرؤوس الأموال. ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM) بناء مركز مالي عالمي مترابط ومصمّم لمرحلة جديدة، يجمع بين الانفتاح والابتكار والحوكمة الرشيدة، بما يعزّز مكانة أبوظبي عاصمةً لرأس المال».

وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي، مساره التصاعدي القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بانضمام مؤسسات استثمارية عالمية رائدة واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى المنظومة.

وبالإضافة إلى النمو القوي 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 179 مديراً، بزيادة 24% مقارنة مع 144 مديراً في الربع الأول من 2025. كما بلغ إجمالي عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من (ADGM)، 263 صندوقاً، مسجّلاً نمواً 43% مقارنة مع 184 صندوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبشكل إجمالي، تمثّل شركات إدارة الأصول التي أعلنت تأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2026، أكثر من 4.4 تريليونات دولار من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يعزّز المكانة المتنامية للمركز كمحور رئيس لرؤوس الأموال المؤسسية، ويسهم في دعم النمو الإجمالي للأصول تحت الإدارة خلال الربع الأول من عام 2026.

ويعكس الزخم استمرار جاذبية أبوظبي العالمي لمديري الأصول العالميين، مدعوماً بإطار تنظيمي متقدم، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، وموقعه الاستراتيجي كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة.

وواصلت منظومة الأعمال في (ADGM) توسّعها، حيث بلغ إجمالي الرخص النشطة 13,353 رخصة، من بينها 961 رخصة جديدة صدرت خلال الربع الأول عام 2026. ويمثل ذلك زيادة صافية قدرها 2,783 رخصة منذ الربع الأول من 2025، ما يعكس استمرار ثقة مجتمع الأعمال وقوة الطلب عبر مختلف القطاعات.

كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 3,741 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34.52% مقارنة مع 2,781 شركة في الربع الأول من 2025.

ويستند هذا النمو إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها أبوظبي العالمي، في القطاع العقاري، كان أبرزها إدخال إطار تصنيف الوسطاء العقاريين بهدف رفع معايير القطاع، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة من الخدمات العقارية لتعزيز سهولة الوصول والمرونة، وذلك من خلال سلطة التسجيل في (ADGM).

كما أعلن أبوظبي العالمي عن افتتاح مركز خدماته الجديد في «غاليريا جزيرة الماريه» في فبراير 2026، ما يعزّز التواصل المباشر مع الشركات والمقيمين في جزيرتي الماريه والريم.