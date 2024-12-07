«بيڤجن» تعتزم تنفيذ مشاريع في الإمارات

تعتزم شركة «بيڤجن»، المتخصصة في تطوير الحلول التقنية لتوليد الطاقة المتجددة من الحركة على الأرض، تنفيذ مشاريع في «مدينة إكسبو دبي» و«مطار أبوظبي» ومحطات «أدنوك»، كما تجري مناقشات مع عدد من الشركاء في الدولة لتعزيز الابتكار في الطاقة المستدامة التي تتبناها الدولة وفق استراتيجيات راسخة.

وقال لورانس كيمبال كوك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: تعد الإمارات رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة، وتمثل دبي والمنطقة نطاقاً أساسياً وواسعاً للنمو والازدهار مع اهتمام كبير واستثمار في مشاريع البنية التحتية المبتكرة، ونتطلع لإنشاء مقر رئيسي للشركة في المنطقة وشمال أفريقيا للتعاون بشكل أفضل مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين.

وأضاف: «بعد عامين من التطوير والاختبار المكثف أصبح بلاط «بيفجن سولار+» جاهزاً للسوق، ويتم حالياً التجميع في مركز الإنتاج المتقدم الخاص بالشركة في شمال لندن، ومع نمو الطلب، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط، نستكشف خيارات التصنيع المحلية لضمان إنتاجية فعالة من حيث التكلفة وتسليم أسرع للسوق. وتعد دبي، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، منافساً طبيعياً لتوسيع نطاق الإنتاج في المستقبل».