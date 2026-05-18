«واو ريزورتس» تعين شركة صينية لتنفيذ «جي دبليو ماريوت المرجان» باستثمارات 4.7 مليارات درهم

عيّنت «واو ريزورتس»، شركة «تشاينا رود آند بريدج كوربوريشن (CRBC)»، إحدى أبرز مجموعات الإنشاءات والهندسة الدولية في العالم، لتنفيذ أعمال مشروع «جي دبليو ماريوت المرجان آيلاند»- أول مشروع سكني يحمل علامة «جي دبليو ماريوت» في دول مجلس التعاون الخليجي، والواقع على جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

وجاء الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في فندق «سانت ريجيس داون تاون دبي» بمنطقة الخليج التجاري، بحضور كبار المسؤولين من «واو ريزورتس» وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك «تشاينا رود آند بريدج كوربوريشن (CRBC)» و«إيديفيس الشرق الأوسط»، إلى جانب ممثلين عن شركة «مرجان» و«ماريوت الدولية».

ويحمل المشروع توقيع المهندس المعماري العالمي توني عشاي، ومقره بيفرلي هيلز، بالتعاون مع شركة «آركيتكتشر ديزاين يونيت» الاستشارية في دبي بقيادة تيسير بخّش. ويطل المشروع على المياه الفيروزية للخليج العربي بإطلالات بحرية مفتوحة، ويضم مجموعة حصرية من الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، تشمل شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، إلى جانب وحدات «بنتهاوس» فاخرة وغرف ضيافة ضمن المنتجع.

وتبلغ قيمة المشروع الاستثماري 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، ليشكل جوهرة جديدة تضاف إلى جزيرة المرجان، في إمارة رأس الخيمة. كما يوفر مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل سبع وجهات متنوعة، ليقدم وجهة متكاملة لأسلوب حياة فاخر للسكان والضيوف على السواء.

قال أنور أمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«واو ريزورتس»: «لم يكن هذا المشروع يوماً مجرد تطوير عقاري، بل رؤية متكاملة لصناعة وجهة تعكس أفضل ما تقدمه رأس الخيمة، حيث تلتقي العمارة العالمية، والتصميم المدروس، والضيافة الفاخرة الأصيلة، ضمن واحدة من أجمل البيئات الطبيعية في المنطقة، ويجمع بين الخبرات الإنشائية العالمية لشركة (تشاينا رود آند بريدج كوربوريشن) والكفاءة التنفيذية المحلية لـ(إيديفيس الشرق الأوسط)، ضمن التزام مشترك بمستوى الجودة والحرفية الذي يستحقه هذا المشروع، ونتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة».

وقال بوبيندر «بروس» باتيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«واو ريزورتس»: «يمثل توقيع اليوم لحظة حقيقية لكل من يرتبط بهذا المشروع، ويتمثل ذلك في تقديم مشروع يليق بالموقع الاستثنائي الذي يحتضنه ـ على واحدة من أكثر الجزر التطويرية طموحاً في العالم ـ وبالمستوى العالمي للعلامة التي يحملها، ونتقدم بجزيل الشكر إلى قيادة رأس الخيمة وإلى (مرجان) على الرؤية الطموحة التي وضعتها لهذه الجزيرة، ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بكل ثقة».