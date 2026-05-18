11 مليون مستخدم لمنصة حكومة الإمارات الرقمية خلال 12 شهراً

في خطوة تعكس تسارع التحول نحو نموذج حكومي متكامل، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تحقيق النسخة الجديدة من المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (U.ae)، قفزة نوعية، مسجلة أكثر من 11 مليون مستخدم خلال 12 شهراً. وتترجم هذه النتائج نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تقديم نموذج حكومي استباقي ومرن، يعمل كنافذة موحدة، تضمن الوصول السلس والمباشر لخدمات مختلف الجهات الحكومية.

وأظهرت البيانات أن المنصة استقطبت ما يزيد على 18 مليون زيارة، بمتوسط 1.5 مليون زيارة شهرياً، ما يبرز الثقة المتنامية في المنصة كنقطة انطلاق موثوقة ومتكاملة، تربط المتعاملين بكافة مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قائلاً: «إن هذا التفاعل الاستثنائي مع المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة واستجابة لتطلعات المجتمع. نحن لا نقيس نجاحنا بحجم الزيارات فحسب، بل بحجم الأثر الذي نحدثه في حياة المتعاملين. هذه المنصة هي تجسيد عملي لجهودنا في تصفير البيروقراطية، حيث صممناها لتكون الوجهة الأولى التي تضع خدمات حكومة دولة الإمارات بين يدي المتعامل في أي وقت ومن أي مكان، وبما يعزز التنافسية العالمية للدولة».

بيئة مرنة جاذبة للكفاءات، وقد تصدرت المعلومات المتعلقة بخدمات التأشيرات والإقامة قائمة المحتوى الأكثر استخداماً على المنصة، مستحوذة على أكثر من 20 % من إجمالي المشاهدات. ويعكس هذا الإقبال الكثيف للوصول إلى مسارات التأشيرة الذهبية والسياحية، جاذبية دولة الإمارات كمركز عالمي للمواهب ورواد الأعمال، ما يعزز من ممكنات البيئة التنافسية المفتوحة التي تتبناها الدولة.

التفكير التصميمي والوصول الشامل، ولضمان شمولية الوصول، استندت عملية تطوير المنصة إلى منهجية التفكير التصميمي، التي تضع الإنسان في جوهر الابتكار، حيث تم تصميم تجربة المستخدم لتتوافق تماماً مع سياسات النفاذية الرقمية المعتمدة. يضمن هذا النهج الاستباقي، إتاحة المعلومات ومسارات الخدمات بسلاسة لكافة فئات المجتمع، وفي مقدمهم أصحاب الهمم، وفق أرقى المعايير العالمية، التي تجعل من التكنولوجيا أداة لتمكين الجميع، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.

تصميم متمحور حول الإنسان من أي مكان، وتماشياً مع التوجه نحو الحياة الرقمية المتنقلة والعمل المرن، شكلت الهواتف الذكية الوسيلة الرئيسة للوصول إلى المنصة بنسبة تتجاوز 60 %، ما يبرز مرونة الحلول الحكومية، وتسهيل الوصول إلى الجهات المختلفة في أي وقت ومن أي مكان، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي، ويوفر تجربة متعامل متقدمة ومرنة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل، لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد، حيث تستمر الهيئة في تطوير المنصة بناءً على تحليل البيانات والتحسين المستمر، لضمان استدامة ريادة حكومة دولة الإمارات في تقديم تجربة رقمية استباقية وعالية الجودة.