«تروجان» و«أوراسكوم» تؤسسان «أفرواتير» لتعزيز مشاريع المياه والبنية التحتية في أبوظبي

أعلنت شركة «تروجان القابضة للإنشاءات» و«أوراسكوم للإنشاءات» تأسيس شركة مشتركة جديدة تحت اسم «أفرواتير لأنظمة معالجة المياه»، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهدف تنفيذ مشاريع متكاملة في قطاع البنية التحتية للمياه في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن الشركة الجديدة خلال فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية»، حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد محمود، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «تروجان القابضة للإنشاءات»، والمهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للإنشاءات».

وستتولى «أفرواتير» تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء، إضافة إلى التشغيل والصيانة لمشروعات المياه، مستفيدة من التكامل بين خبرات «تروجان» في أسواق الخليج، وقدرات «أوراسكوم» العالمية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، خاصة في قطاع المياه وتحلية ومعالجة المياه.

وتشير البيانات إلى أن الشراكة تستند إلى خبرات تراكمية في مشاريع تتجاوز طاقتها الإجمالية 17 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعالجة وتحلية مياه البحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز قدرة الشركة الجديدة على تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة النطاق.

وتعمل «أفرواتير» حالياً على استكمال المفاوضات النهائية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يومياً، في خطوة تعكس بداية نشاطها التشغيلي الفعلي في السوق.

وقال المهندس محمد محمود إن تأسيس «أفرواتير» يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال في قطاعات البنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن الشركة ستسهم في دعم التنمية المستدامة عبر تطوير مشاريع مياه ذات أثر طويل الأمد في المنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب مهاود أن الشراكة تمثل منصة متخصصة قادرة على تنفيذ مشاريع المياه الكبرى بكفاءة عالية، بالاعتماد على خبرات فنية متقدمة وقدرات مالية وتشغيلية متكاملة لدى الطرفين.

ويعكس تأسيس الشركة في أبوظبي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير مشاريع البنية التحتية، بفضل بيئتها التنظيمية الداعمة للشراكات الاستراتيجية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل المياه والمرافق..