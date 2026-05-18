41 % نمواً في عدد التراخيص الجديدة لدى «حرة مركز دبي التجاري»

دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال

سجلت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، أداءً قوياً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.

ووفق بيان صحفي صادر حول النتائج السنوية لعام 2025، وصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصاً، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.

وحافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1822 ترخيصاً، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2500 شركة.

وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8000 تأشيرة.

كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.

وقال عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، إن نتائج عام 2025 تعكس النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي، فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة.

جاذبية ومرونة

وأضاف أن دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل.

وقاد النمو خلال عام 2025 ثلاثة قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة SIGA، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه ISEZA، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.

ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.

كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما «سينتينيل بيزنس سنتر» و«بيز إيليت»، ما أسهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و«ون زعبيل».

وتشمل خدمات المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1200 نشاط أعمال مرخص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج، كما أطلقت المنطقة الحرة إطار «فئات الأسهم المتعددة» المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.

وتنسجم النتائج التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال.

