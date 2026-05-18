«بي إتش إم كابيتال» تحقق نمواً قوياً في الربع الأول.. والإيرادات تقفز 38%

أعلنت «بي إتش إم كابيتال» عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح، ما يعكس قوة أدائها التشغيلي وتعزيز مكانتها في أسواق المال الإماراتية.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 61.9 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بنمو نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 13.8 مليون درهم، بزيادة 22% على أساس سنوي.

كما حققت الشركة نمواً في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3% مقارنة بنهاية عام 2025، ليصل إلى 523 مليون درهم، ما يعكس متانة مركزها المالي واستمرار تنفيذ استراتيجيتها التوسعية.

وعلى الصعيد التشغيلي، نجحت «بي إتش إم كابيتال» في فتح 18,484 حساباً استثمارياً جديداً في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الربع الأول، لتستحوذ على نحو 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوقين، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين بخدمات الشركة ومنصاتها الرقمية.

وأكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة «بي إتش إم كابيتال»، أن النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تعزيز حضورها داخل أسواق المال الإماراتية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المراكز المالية مرونة واستقراراً على مستوى العالم.

من جانبه، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش إم كابيتال»، إن الشركة تواصل تحقيق زخم قوي عبر مختلف أنشطتها، مع نمو متواصل في الإيرادات والربحية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء.

وأضاف أن الشركة تركز على تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، بما يعزز الوصول إلى الأسواق المالية الإماراتية ويدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل «بي إتش إم كابيتال» تنفيذ استراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي والتوسع في الأسواق، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية وتعزيز تجربة المستثمرين، بما يدعم تنافسية أسواق المال الإقليمية على المدى الطويل.