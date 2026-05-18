"حرة دبي التجاري العالمي" تحقق نمواً قياسياً 2025

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، منظومة الأعمال الرائدة في دبي، عن نتائجها السنوية لعام 2025، والتي تعكس الزخم المتواصل الذي تحققه واحدة من أكثر المناطق الحرة ديناميكية في دولة الإمارات.

وسجّلت المنطقة الحرة أداءً متميزاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد القوية، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.

ووصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصا، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.

كما حافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1,822 ترخيصا، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ما يؤكد مستويات الرضا العالية لدى الشركات القائمة. ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2,500 شركة.

وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8,000 تأشيرة.

كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.

وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس نتائج عام 2025 النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي. فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة."

وأضاف البنا: "تتمتع دبي بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل".

قطاعات رائدة وشركات بارزة

قاد النمو خلال عام 2025 ثلاث قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.

ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.

كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما "سينتينيل بيزنس سنتر" و"بيز إيليت"، ما ساهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و"ون زعبيل".

منطقة حرة تستشرف المستقبل

تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تميزها من خلال تكاملها مع منظومة الأعمال والفعاليات الرائدة في المنطقة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة صُممت خصيصاً لدعم الشركات الطموحة الساعية للنمو. وتشمل خدماتها أكثر من 1,200 نشاط أعمال مرخّص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج. كما أطلقت المنطقة الحرة إطار "فئات الأسهم المتعددة" المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.

وتنسجم النتائج القوية التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال. وتواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في دعم هذا النمو من خلال توفير البنية التحتية، والربط العالمي، والإطار التنظيمي الذي يمكّن الشركات من التأسيس والتوسع ضمن واحدة من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية.