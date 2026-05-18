طيران الإمارات تضع حجر الأساس لمنشأة هندسية فائقة الحداثة في دبي الجنوب بـ 18.7 مليار درهم

احتفلت طيران الإمارات بوضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب، باستثمار تبلغ قيمته 18.7 مليار درهم ( 5.1 مليارات دولار)، والذي من المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، بما يعزز ريادة طيران الإمارات ودبي في قدرات البنية التحتية لقطاع الطيران العالمي.

وحضر حفل وضع حجر الأساس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وداي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية.

بنية تحتية عالمية المستوى

يمتد مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

وتشمل أبرز مكونات هذا المشروع الضخم:

* أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراً

* أكبر ورشة متخصصة في صيانة معدات الهبوط على مستوى العالم

* مساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأعمال الصيانة والإصلاح

* طاقة استيعابية للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 380 ألف متر مربع

* حظيرتان متطورتان للطلاء تخدمان أسطول الطائرات عريضة البدن، مع قدرة إضافية للتعامل مع الطائرات ضيقة البدن.