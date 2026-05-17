قطاع التجزئة في الإمارات يعزز نموه مع نجاح الحملات الترويجية

يشكل قطاع التجزئة في دولة الإمارات أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب مساهمته في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. ومع التطور العمراني والتوسع السكاني، بات القطاع أكثر قدرة على دعم التنمية المحلية عبر توفير خدمات متكاملة وتجارب تسوق متقدمة تلبي احتياجات مجتمع متنوع، فيما يعكس التوسع المستمر لكبرى العلامات التجارية مستوى الثقة العالية ببيئة الأعمال ويؤكد مكانة الدولة مركزاً إقليمياً رائداً لقطاع التجزئة.

وفي هذا السياق، استضافت مجموعة «شاكلان»، حفل توزيع جوائز حملة «بيت الأحلام»، احتفالاً بالختام الكبير لحملتها الترويجية التي حققت نجاحاً واسعاً.

وشكل الحفل مناسبة بارزة، حيث تسلمت ناتاشا بيتر مفاتيح وحدة سكنية فاخرة في دبي، وهي جائزة كبرى تعكس توجه المجموعة نحو إحداث أثر مباشر وإيجابي في حياة عملائها. كما تم تكريم سوراج سينغ ومنحه سيارة جديدة من طراز Jac JS4، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وشهد الحفل حضور ممثلين عن وسائل الإعلام وكبار قيادات مجموعة «شاكلان»، يتقدمهم أبو حارس، العضو المنتدب، إلى جانب سمير إم بي الرئيس التنفيذي، وشميل سلام المدير التنفيذي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة نيهال نصار وعادل أبو حارس، إلى جانب عبد الرشيد كيه كيه، المدير العام؛ شاجيمون بي، مدير العمليات؛ وشفيق في بي، المدير المالي، الذين شاركوا الفائزين هذه المناسبة الاستثنائية.

وامتدت حملة «اربح بيت الأحلام» من 23 ديسمبر 2025 حتى 22 مارس 2026، وتُعد من أبرز حملات التفاعل مع العملاء لدى المجموعة، حيث أُتيحت المشاركة عبر إنفاق 50 درهماً كحد أدنى للدخول في السحب، مع جوائز شملت شقة فاخرة وسيارة وهدايا أسبوعية من هواتف iPhone الحديثة.

وقال أبو حارس، العضو المنتدب لمجموعة «شاكلان»: «يجسد هذا الحفل جوهر ما تمثله المجموعة. لقد ركزنا دائماً على تقديم سلع استهلاكية عالية الجودة وأطعمة طازجة ضمن تجربة تسوق متكاملة. إن رؤية أحلام عملائنا تتحقق اليوم تعكس قوة العلاقة التي بنيناها منذ عام 1997، ونحن ممتنون لثقتهم وولائهم».

وأضاف أن الحملة شهدت إقبالاً واسعاً في مختلف فروع المجموعة، ما عزز مكانتها كعلامة تجارية تركز على العميل في قطاع التجزئة، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس استمرار التزام «شاكلان» بتقديم قيمة مضافة وتجربة تسوق متميزة.