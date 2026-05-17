شراكة استراتيجية لدعم الاستثمار والبنية التحتية والمشاريع العقارية في الإمارات

تشهد دولة الإمارات حلولاً مبتكرة لدعم مشاريع العقارات والاستثمار، تشمل التمويل البنكي المرن للمشاريع، منصات التمويل الجماعي، مشاريع الشراكة، وبرامج التملك الجزئي، وكلها تهدف إلى تحفيز التدفقات النقدية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركتا إيه إف إم للتطوير وإن كيه إن ميديا عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع العقارات والبنية التحتية والمبادرات الاستثمارية في دولة الإمارات، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الفرص الواعدة في إمارة رأس الخيمة.

وجرى توقيع الاتفاقية في دبي بحضور نخبة من قادة الأعمال والشركاء، في خطوة تمثل انطلاقة لتعاون طويل الأمد يجمع بين خبرة «إيه إف إم للتطوير» في قطاعي العقارات والبنية التحتية، وشبكة العلاقات الواسعة التي تتمتع بها «إن كيه إن ميديا» في مجالات التواصل التجاري والإعلام والاتصالات على مستوى المنطقة.

وتتبنى «إيه إف إم للتطوير»، بقيادة مؤسسها ورئيسها مقصود محمد، نهجاً يركز على تنفيذ مشاريع تنموية تحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بدءاً من المجتمعات الحضرية المتكاملة وصولاً إلى مشاريع البنية التحتية الاستثمارية، بما ينسجم مع توجهات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال مقصود محمد إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير منظومة البنية التحتية والاستثمار في الدولة، مشيراً إلى أن التعاون مع «إن كيه إن ميديا» سيفتح المجال أمام فرص جديدة ذات أبعاد إقليمية ودولية.

من جانبها، رسخت «إن كيه إن ميديا»، بقيادة رئيسها التنفيذي للمجموعة عبدالماجد خان، مكانتها واحدة من أبرز شركات الإعلام والتواصل التجاري في المنطقة، من خلال تنظيم الفعاليات التجارية الكبرى، وإقامة المعارض الدولية، وبناء منصات استثمارية وإعلامية تربط بين الأسواق والمستثمرين ومجتمعات الأعمال العالمية.

وأكد عبدالماجد خان أن الشراكة تجمع بين التطوير العقاري والتواصل التجاري والرؤية الاستراتيجية ضمن إطار موحد يستهدف خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار داخل الإمارات وخارجها.

وبموجب هذا التعاون، تخطط الشركتان لتنفيذ مشاريع متكاملة تجمع بين التطوير العقاري والتواصل مع المستثمرين والحضور الإعلامي الموجه لقطاع الأعمال، بما يعزز قدرة الإمارات على استقطاب الشركاء الإقليميين والدوليين وترسيخ مكانتها مركزاً رئيساً للبنية التحتية والاستثمار العقاري.