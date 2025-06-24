جمارك دبي تفوز بجائزة للقيادات النسائية

حققت جمارك دبي إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزة Harvard Business Awards Council المرموقة، في إنجاز يعكس التقدير الدولي للدور المتنامي الذي تقوم به جمارك دبي لتمكين الكوادر والقيادات النسائية، والمساهمة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.

ونالت إيمان السويدي مدير إدارة إسعاد العملاء مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي، الجائزة والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق خلال الحفل الذي أُقيم في الجمعية الملكية للفنون والصناعات والتجارة في لندن، وهي مؤسسة تاريخية رائدة في دعم التقدم الاجتماعي والابتكار منذ عام 1754.

وقالت إيمان السويدي: «تحظى الكوادر النسائية في جمارك دبي بدعم كامل من فريق القيادة العليا، ونسعى أن يكون للمرأة الإماراتية دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزز جمارك دبي من هذا الدور بتوفير بيئة عمل إيجابية ومشجعة للكوادر المواطنة لتحقيق أعلى المناصب، معبرة عن سعادتها بانضمام هذه الجائزة العالمية إلى سجل جمارك دبي الحافل بالجوائز المرموقة». ومثل مؤتمر هذا العام وحفل الجوائز حدثاً استثنائياً بإطلاق النموذج العالمي الجديد للتميز الذكي المستدام (ISE)، إلى جانب تكريم 63 فائزاً ضمن 30 فئة، تم اختيارهم من بين 4,172 طلب ترشيح.