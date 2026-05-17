أول سوق رقمي متكامل للأثاث والديكور في الإمارات

في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل المنصات الرقمية المتخصصة تعزيز حضورها عبر تقديم حلول أكثر تطوراً ومرونة لتلبية احتياجات المستهلك العصري، وفي هذا الإطار تبرز منصة وتطبيق «سيت إن ون» كأول سوق رقمي متكامل ومتخصص في قطاع الأثاث والديكور وتجهيز المساحات العصرية في الدولة.

وتوفر المنصة تجربة تسوق رقمية شاملة تجمع تحت سقف واحد الأثاث المنزلي، الديكور، الإضاءة، السجاد، إكسسوارات المطابخ، الأدوات الكهربائية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بتجهيز المنازل والمساحات الحديثة، بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية والموردين ضمن تجربة سهلة وسريعة.

ولا تقتصر «سيت إن ون» على بيع الأثاث فقط، بل تقدم مفهوماً متكاملاً لتطوير وتجديد المساحات السكنية، من غرف المعيشة وغرف النوم إلى المطابخ والإكسسوارات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة تلائم احتياجاتهم وأنماط حياتهم المختلفة.

كما توفر «سيت إن ون» خدمة توصيل سريعة تغطي مختلف إمارات الدولة، حيث تصل بعض الطلبات خلال 48 ساعة فقط، في خطوة تعكس التزام المنصة بتقديم تجربة شراء أكثر كفاءة وسرعة، تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية المتسارعة في الإمارات.

ويؤكد القائمون على المنصة أن «سيت إن ون» تمثل توجهاً جديداً نحو الأسواق الرقمية الذكية التي تعيد صياغة مفهوم التسوق المنزلي في المنطقة، عبر الدمج بين التنوع، الجودة، وسهولة الوصول ضمن تجربة رقمية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «سيت إن ون» السيد فراس القيم: «لا تهدف المنصة فقط إلى بيع الأثاث والإكسسوارات المنزلية والأدوات الكهربائية، بل إلى تطوير تجربة متكاملة تعيد تعريف طريقة اكتشاف وتصميم المساحات في الإمارات، من خلال الجمع بين الجودة، التنوع، وسهولة الوصول ضمن تجربة رقمية عصرية تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحول الرقمي المتسارع في قطاع التجزئة».