«صيف الشارقة» من 1 يوليو حتى 1 سبتمبر

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إطلاق النسخة الجديدة من «عروض صيف الشارقة 2025»، الحدث الأبرز والأهم في الأجندة الاقتصادية والسياحية للإمارة ويمتد خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2025.

وتشهد هذه النسخة مشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر في كافة مدن ومناطق الشارقة، بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة. وتم إطلاق شخصية «شمسة» الترويجية لعروض صيف الشارقة لتدشن مرحلة جديدة من الترفيه والتفاعل للأطفال والعائلات، في خطوة تؤكد الالتزام بترسيخ مكانة الشارقة وجهة تجارية وسياحية رائدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر غرفة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة، وجمال بوزنجال المنسق العام لعروض صيف الشارقة، وعبدالله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، وفادي مشرّفيه، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق.