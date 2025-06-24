منتدى يبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية ـ الهندية

عقدت شبكة خريجي معاهد الإدارة الهندية ـ فرع الشرق الأوسط، منتداها الرئيسي تحت عنوان «رأس المال البشري في عصر اقتصاد الذكاء الاصطناعي». وجمع الحدث نخبة من صناع القرار الحكومي، ورواد الأعمال، وقادة الفكر الأكاديمي. كما اجتمع دبلوماسيون رفيعو المستوى وقادة قطاعات وصناعات رئيسية ورواد الابتكار لمناقشة المشهد المتغير بوتيرة متسارعة لتطوير المواهب والتعليم الإداري في ظل التحول الرقمي العالمي.

وألقى السفير سانجاي سودير، سفير الهند لدى الإمارات وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كلمات افتتاحية خلال المنتدى، تحدثا خلالها حول أوجه التعاون وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، مع التأكيد على تنمية رأس المال البشري بوصفه ركيزة هذا التعاون.

وقال هادي بدري: «تنسجم رؤية دبي في التحول إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب ودعم الإبداع والابتكار بشكل كامل مع إرث معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد في التميز الأكاديمي وإعداد القادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطلاق حرم جامعي للمعهد في دبي لتؤكد على متانة العلاقات والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. وإننا نتطلع لمواصلة دعم هذه الشراكة التي من شأنها تخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات والتعامل مع تحديات المستقبل، وبالتالي الإسهام في دفع عجلة النمو المستدام في الإمارات وخارجها».