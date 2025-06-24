400 جهة بمنتدى شراكة القطاعين العام والخاص في دبي

تقام النسخة الخامسة من «منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص» في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر، بفندق «جميرا أبراج الإمارات» بدبي، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 400 جهة معنية من مختلف القطاعات الحكومية والمالية والتنموية والصناعية.

ويضم المنتدى نخبة من أبرز صناع القرار والمستثمرين وأصحاب المشاريع ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء والمتخصصين في القطاع، وذلك على مدار يومين من الحوار رفيع المستوى والتواصل الاستراتيجي، بمشاركة أكثر من 150 ممثلاً حكومياً و40 متحدثاً عالمياً، حيث سيستكشف المنتدى مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والعقارات والخدمات اللوجستية والنقل والتحول الرقمي.

قطاعات

ومن المقرر أن تُسلّط نسخة 2025 الضوء على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتخطيط المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعليم، مُقدّمة بذلك نظرة شاملة على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تحقيق تأثير طويل المدى. ومن جهة أخرى، سيتم تخصيص جلسات خاصة حول القيادة النسائية في مجالات البنية التحتية، والشراكات على مستوى البلديات، وأفضل الممارسات العالمية لحوكمة وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما سيتناول الحدث؛ الذي ينعقد تحت شعار «الدفع بعجلة التقدم انطلاقاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم»؛ مجموعة من الموضوعات الهامة التي تتضمن: السياسات الناشئة، وإصلاح أنظمة المشتريات، واستراتيجيات الاستثمار، بالإضافة إلى دراسات الحالة الناجحة التي تُشكّل الجيل القادم من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

مشاريع الشراكة

وسيتناول المنتدى هذا العام مجموعة من المواضيع الاستراتيجية؛ بما في ذلك: دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تركز على البنية التحتية والمرافق، وتعظيم الأثر الاجتماعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والرياضة والخدمات المجتمعية، واستعراض التطورات المتصلة بقطاعات الطاقة والنقل والمدن الذكية، كما يتناول المنتدى سبل تحسين ديناميكيات المشتريات مع التركيز على نماذج الشراكة الرقمية والقائمة على الخدمات بين القطاعين العام والخاص، مع تقديم رؤى رئيسية حول آفاق الاستثمار الإقليمي والمشاريع المقبلة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويواصل المنتدى نموه المتصاعد، لتعزيز الدور الحيوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير بنية تحتية فعّالة ومرنة ومستدامة في جميع أنحاء المنطقة. ويركز المنتدى على الاختيار الدقيق للمشاركين والجمهور المستهدف، فضلاً عن عمله كمنصة انطلاق لشراكات جديدة ومشاريع عابرة للحدود تمثّل بدورها أهمية محورية لمسار النمو المستدام في المنطقة.