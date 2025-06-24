«اللولو» تفتتح هايبرماركت بمدينة محمد بن زايد

عززت مجموعة اللولو من حضورها في أبوظبي بافتتاح أحدث هايبرماركت لها في مدينة محمد بن زايد. افتتح الهايبرماركت الجديد رسمياً المهندس محمد الحوسني، مدير مركز بلدية مدينة زايد، مصفح - أبوظبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات.

ويمتد الهايبرماركت الجديد على مساحة 125000 قدم مربعة، ويقدم تجربة تسوق شاملة، بما في ذلك لولو هايبر ماركت، وقسم الموضة والملابس، وغيرها من الأقسام. وقال يوسف علي موسليام: هذا هو فرعنا رقم 256 عالمياً، ونسعى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في افتتاح 18 متجراً جديداً في أبوظبي. وأضاف: «نعرب عن امتناننا العميق للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها المستمر.

ويعكس هذا الافتتاح جهودنا الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاع التجزئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة». وتماشياً مع التزام لولو بدعم المنتجات المصنعة محلياً، يتميز الهايبرماركت بمجموعة واسعة من المنتجات المصنعة في الإمارات، إلى جانب مجموعة حصرية من السلع المستوردة من أكثر من 25 دولة.