«سيسكو»: 92 % من قادة التكنولوجيا بالإمارات يخططون لتوسيع طاقة مراكز البيانات

كشفت شركة سيسكو، أمس، عن نتائج خاصة بالإمارات لدراستها العالمية بشأن الشبكات، والتي تسلط الضوء على تحول بنيوي كبير يحدث الآن في شبكات المؤسسات. ومع انتشار الأجهزة المتصلة، ومتطلبات التشغيل على مدار الساعة، وتزايد التهديدات الأمنية، تدفع هذه التحولات البنية التحتية إلى التكيف والتطور. وتشير نتائج الدراسة إلى أن قادة تكنولوجيا المعلومات يقومون الآن بإعادة النظر في الشبكات وماهيتها، وقدراتها التمكينية، وكيف تحمي الشركات، فالشبكة التي يقومون ببنائها اليوم ستُحدد شكل أعمالهم في الغد.

ويشير 67% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن مراكز بياناتهم لا تستطيع تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي الحالية، ويخطط 92% منهم لتوسيع الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز محلياً أو سحابياً أو كليهما. ويقول 99% من قادة الأعمال إن الشبكات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضرورية لنموهم المستقبلي، ومع ذلك، لم يقم سوى 47% منهم بنشر قدرات ذكية، مثل التجزئة والرؤية والتحكم، لجعل شبكاتهم قابلة للتكيف.

وقال 98% من المشاركين في استبيان الرأي الذي استندت إليه الدراسة إن توافر شبكات حديثة أمر ضروري لنشر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسحابة. ويخطط 97% من قادة تكنولوجيا المعلومات لزيادة الحصة المخصصة للشبكات في ميزانياتهم.

ويرى 99% من المشاركين في استطلاع الرأي أن توفر شبكات آمنة هو أمر مهم جداً لعملياتهم ونموهم، بينما يرى 68% أنها بالغة الأهمية. ويعتقد 97% أن تحسين الشبكة سيعزز من وضع الأمن السيبراني لديهم. كما يرى 99% من المشاركين أن الشبكة المرنة بالغة الأهمية.

ويرى 55% من المشاركين في استطلاع الرأي أن التأثير الأكبر للشبكة الحديثة على الإيرادات سيأتي من نشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُؤتمت وتُصمّم رحلات وتجارب العملاء، ما يُتيح تجارب أسرع وأكثر تخصيصاً، الأمر الذي يُعزز الولاء ويُحفّز النمو.

ويُحقق قادة تكنولوجيا المعلومات في الإمارات حالياً قيمة مالية من شبكات اليوم، وذلك أساساً من خلال تحسين تجارب العملاء (59%)، وتعزيز الكفاءة (57%)، وتمكين الابتكار (56%).