«مدن القابضة» تطلق «مونتاج رأس الحكمة» أول مشروع سكني بعلامة تجارية بمصر

أعلنت مدن القابضة، ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع مونتاج للفنادق والمنتجعات، عن إطلاق مشروع «مونتاج رأس الحكمة»، الذي يضم أول وحدات سكنية متاحة للتملك تحمل علامة «مونتاج» التجارية ضمن مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مصر، ويعد المشروع جزءاً رئيساً من المخطط الرئيس لمشروع رأس الحكمة، الذي تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مع استثمارات تراكمية متوقعة تصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

ويمثل «مونتاج رأس الحكمة» أول حضور لعلامة «مونتاج» في السوق المصرية، في خطوة تعزز مكانة رأس الحكمة وجهة عالمية متكاملة للترفيه والسياحة والأعمال.

ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 200 غرفة وجناح فندقي، إضافة إلى 96 وحدة سكنية تحمل علامة «مونتاج»، إلى جانب مجموعة متكاملة من مرافق اللياقة والترفيه، تشمل مسابح مطلة على الشاطئ، ومركز «سبا مونتاج» يضم 13 غرفة علاجية، وستة مطاعم، ومساحات للتجزئة، ومرافق وتجارب مخصصة للعائلات.

كما يتضمن المشروع مساحات للفعاليات وحدائق وتراسات خارجية واسعة، بالإضافة إلى نادٍ خاص للمالكين، بما يعكس مفهوم الحياة العصرية الراقية ضمن مجتمع «رأس الحكمة».

ويقع المنتجع في قلب المشروع الرئيس للمدينة، حيث يقدم تجربة سكنية تجمع بين الملكية الخاصة وخدمات الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها علامة «مونتاج»، مع التركيز على الخصوصية والهدوء وجودة الحياة.

وتشكل الوحدات السكنية المطروحة فرصة تملك حصرية، وخاصة في ظل عدم وجود مراحل إضافية ضمن هذه المجموعة، داخل وجهة ساحلية متكاملة تمتد على شاطئ بطول 2.25 كيلومتر، وتضم مساحات خضراء واسعة ومرسى متكاملاً ومرافق ضيافة عالمية المستوى.

وقال بيل أوريجان إن «مونتاج للفنادق والمنتجعات» تقدم تجارب استثنائية للضيوف والمالكين من خلال التركيز على التفاصيل والحفاظ على هوية المكان، مشيراً إلى أن هذا النهج يتوافق مع رؤية «مدن» لتطوير وجهة متوسطية فريدة توفر قيمة طويلة الأجل وتجربة معيشية متكاملة.

ويضم مشروع «مونتاج ريزيدنسز رأس الحكمة» 96 فيلا تحمل العلامة التجارية لـ«مونتاج»، وتقع ضمن حي «وادي يم»، أول أحياء مشروع رأس الحكمة. وتم تصميم الفلل بما يحقق أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية والمساحات المفتوحة، مع تعزيز الخصوصية والانسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتتراوح تصاميم الفلل بين ثلاث وست غرف نوم، وتتمتع بمواقع مباشرة مطلة على البحر، فيما توفر بعض الوحدات إطلالات مزدوجة على البحر الأبيض المتوسط وملعب الجولف العالمي.

ويمثل المشروع بداية لشراكة استراتيجية أوسع بين «مدن» و«مونتاج»، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ضمن وجهات أخرى تطورها «مدن». كما سينضم المشروع إلى محفظة «مونتاج للفنادق والمنتجعات» التي تضم ستة منتجعات ووحدات سكنية فائقة الفخامة في الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى مشاريع مستقبلية في جزر البهاما وبونتا ميتا ووادي غوادالوبي.

من جانبه، قال آلان جيه فورستمان إن إطلاق علامة «مونتاج» في مصر بالتعاون مع «مدن» يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة العالمية، مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة يرسخ معايير جديدة للفخامة والرقي على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أن التعاون مع «مدن» يستند إلى خبرتها الواسعة في تطوير مجتمعات متكاملة وتقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات الترفيه والرياضة والضيافة.

ويقع المشروع ضمن حي «وادي يم»، أول أحياء رأس الحكمة البالغ عددها 17 حياً، والذي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ باعتباره أول مجتمع ساحلي متكامل ضمن المدينة الجديدة.

ويضم «وادي يم» عدداً من المعالم الثقافية والترفيهية، من بينها منارة رأس الحكمة التي تتوسط المشروع، إضافة إلى مسرح يتسع لنحو 10 آلاف شخص لاستضافة الفعاليات الثقافية والترفيهية العالمية على مدار العام.

وتتميز مدينة رأس الحكمة بموقع استراتيجي يربطها بشبكات النقل الإقليمية والدولية، مع سهولة الوصول إليها براً وبحراً وجواً، حيث تقع ضمن نطاق أربع ساعات طيران لما يقارب نصف سكان العالم.

كما تضم المدينة مطاراً دولياً جديداً، وشبكة قطارات سريعة، وطرقاً رئيسة، ومراسي بحرية، ومحطة مخصصة للسفن السياحية واليخوت.

ومن المتوقع أن توفر رأس الحكمة مرافق متكاملة للترفيه والضيافة والثقافة على امتداد 44 كيلومتراً من الواجهة البحرية، إلى جانب منطقة مالية وأحياء سكنية وتعليمية ومتعددة الاستخدامات، ضمن رؤية تستهدف إنشاء مجتمع نابض بالحياة على مدار العام.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مساهمة سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة.