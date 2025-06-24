«أبوظبي الإسلامي» يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير القادة

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج تطوير القادة «High-Flyer»، وذلك ضمن التزامه الاستراتيجي ببناء كوادر قيادية داخلية وتعزيز قدراتها لتولي مناصب عليا في المستقبل. وأقيم الحفل بحضور جوعان عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الإدارة التنفيذية.

أُطلق البرنامج بالتعاون مع شركة آفاق لتطوير القيادات في سبتمبر 2024 ولمدة ستة أشهر، واستهدف الموظفين ذوي الكفاءات العالية من مختلف وحدات الأعمال. وجمع البرنامج بين الإرشاد التنفيذي، والتدريب متعدد التخصصات، وتنفيذ مشاريع استراتيجية مبتكرة.

وتناول مجموعة من المحاور تشمل: إدارة التغيير، وأساليب العمل الجماعي عالي الأداء، والقيادة المرتكزة على المتعاملين، والتواصل الفعال، وقياس الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير قادة مصرفيين يتمتعون بمهارات التفكير المستقبلي. وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: أطلقنا هذا البرنامج في إطار رؤيتنا طويلة المدى لإعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي، ويعكس هذا التوجه التزامنا بتنمية رأس المال البشري المستدام.