دبي تتربع على عرش مدن العالم في سهولة تنقل المسافرين

توجت دراسة حديثة أجراها خبراء النقل البري في منصة «موزيو» إمارة دبي أفضل مدينة في العالم من حيث سهولة الربط والتنقل للمسافرين، حيث حصلت على تقييم 7.2 نقاط من أصل 10 نقاط.

واستند هذا التصنيف العالمي إلى معايير دقيقة لتقييم كفاءة الوصول من المطار إلى قلب المدينة، شملت وتيرة وسائل النقل العام، وأوقات الانتقال، وتعرفة سيارات الأجرة، ومدى سهولة وصول السكان والزوار إلى شبكة العبور.

وتعكس الأرقام تفوق البنية التحتية في الإمارة؛ إذ لا تستغرق الرحلة من المطار إلى وسط المدينة سوى 24 دقيقة، مع توافر وسائل النقل العام بمعدل مرة كل ثماني دقائق.

وقد تزامن هذا الإنجاز مع زخم سياحي كبير، حيث استقبلت دبي أكثر من 15.7 مليون زائر في عام 2025، بينما تعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من 46 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي وحده، ما يؤكد شعبيتها المتزايدة وقوة ترابطها اللوجستي.

وفي تعليقها على النتائج، أكدت نيكول كير، الرئيسة التنفيذية لشركة «موزيو»، أن الدراسة هدفت إلى كشف أكثر المدن اتصالاً بناءً على تقديرات زمن الانتقال وكفاءة النقل العام، مشيرة إلى أنه لم يكن مستغرباً أن تتصدر دبي القائمة بفضل أدائها العالي في كل المعايير.

وقدمت كير نصيحة للمسافرين المتوجهين إلى دبي في عام 2026 بضرورة الحجز المسبق لخدمات الانتقال عبر المنصات المتخصصة قبل الهبوط، وهو ما يسهم في توفير الوقت والمال، حيث يضمن المسافر استقباله من قبل سائق محترف ينقله مباشرة إلى وجهته دون الحاجة للانتظار.

وعلى صعيد الترتيب العالمي للمدن العشر الأولى، جاءت مدينة فلورنسا الإيطالية في المركز الثاني بفارق ضئيل جداً محققة 7.17 نقاط، حيث يستغرق الانتقال من مطار «بيريتولا» حوالي 33 دقيقة وبوتيرة نقل عالية كل 5 دقائق.

وتبعتها في المركز الثالث العاصمة التشيكية براغ بمعدل 7.11 نقاط، بزمن انتقال يصل إلى 37 دقيقة عبر وسائل النقل العام.

وشملت قائمة النخبة أيضاً مدينة مالاغا الإسبانية التي حلت رابعة بـ 6.91 نقاط، تلتها العاصمة النمساوية فيينا في المركز الخامس بـ 6.81 نقاط.

وفي المركز السادس جاءت مدينة سيدني الأسترالية بـ 6.58 نقاط، متبوعة بمدينة سنغافورة التي حقق مطارها «تشانغي» المركز السابع بتقييم 6.53 نقاط، رغم أن رحلة النقل العام فيها تستغرق 42 دقيقة.

واختتمت القائمة العالمية بالعاصمة الألمانية برلين في المركز الثامن بـ 6.44 نقاط، ثم مدينة تايبيه في المركز التاسع بـ 6.4 نقاط، وأخيراً العاصمة الهولندية أمستردام التي جاءت في المركز العاشر بتقييم 6.32 نقاط، حيث تتوفر وسائل النقل من مطار «شيفول» كل 8 دقائق لتستغرق الرحلة 28 دقيقة نحو مركز المدينة.