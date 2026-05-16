تقرير: عقارات دبي تتمتع بأساسات قوية ومرونة عالية

أجمع محللون وخبراء على أن السوق العقارية في دبي لا تزال تتمتع بأساسات قوية ومرونة عالية، ووفقاً لتقرير «لوجوس برس» فقد أكد المراقبون بوضوح أن ما يشهده القطاع حالياً لا يعد أزمة بأي شكل من الأشكال، بل هو مجرد حركة تصحيح طبيعية، تدعم استقرار السوق على المدى الطويل، خصوصاً مع استقرار القيمة الإجمالية لمعظم العقارات، التي لا تزال محتفظة بقيمتها دون تراجع.

وأثبتت المناطق الحيوية والمواقع الاستراتيجية قوة تماسكها؛ حيث كان انخفاض الأسعار في الوجهات الأكثر طلباً، مثل نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، انخفاضاً طفيفاً ،وأكثر مرونة مقارنة بالأحياء الجديدة، ما يعكس الجاذبية المستدامة للعقارات الفاخرة، والمواقع المركزية في الإمارة.

ولم تطل فترة الهدوء، حيث بدأت بوادر الانتعاش بالظهور سريعاً، مسجلة نشاطاً ملحوظاً في شهر أبريل، ليتجاوز السوق التراجع القصير الذي شهده في مارس. ويدعم هذا التعافي السريع استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يظل الطلب الخارجي يشكل ركيزة أساسية للقطاع.

وتؤكد المؤشرات أن اهتمام المستثمرين الدوليين لا يزال ملموساً وقوياً، ما يبرهن على استمرار الثقة العالمية في دبي وجهة استثمارية رائدة وآمنة قادرة على تجاوز التقلبات الدورية بنجاح.