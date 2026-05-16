الإمارات مركز عالمي لجذب الفعاليات

تواصل الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب الفعاليات الكبرى، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وانفتاحها الاقتصادي، وقدرتها على تنظيم أحداث عالمية بمعايير تنافسية، ويشكل هذا الزخم أحد المحركات الرئيسية لتنمية قطاع السياحة، ليس فقط من خلال زيادة أعداد الزوار، بل عبر ترسيخ مكانة الدولة وجهة متكاملة، تجمع بين الأعمال والترفيه والثقافة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، نائبة رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية في جامعة هيريوت وات دبي، أن الفعاليات أصبحت رافداً اقتصادياً مؤثراً ضمن الاستراتيجية السياحية للدولة، حيث لا يقتصر تأثيرها على تحفيز الطلب قصير الأجل، بل يمتد ليعزز العلامة السياحية للإمارات على المدى الطويل.

وأوضحت أن البطولات الرياضية الدولية والمهرجانات الثقافية والفعاليات التفاعلية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ركائز أساسية في جذب الزوار وزيادة الإنفاق، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي، كما لفتت إلى الدور المتنامي للمرأة، سواء كونها رياضية أو منظمة أو رائدة أعمال أو زائرة، في تعزيز العائد الاقتصادي، وترسيخ الاستدامة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الفعاليات الدولية الكبرى تسهم في تنشيط السياحة بشكل مباشر، من خلال رفع نسب الإشغال الفندقي، وزيادة الطلب على النقل، وتعزيز الإنفاق في قطاعات التجزئة والضيافة. ووفق بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة أسهم قطاع السفر والسياحة بنحو 257 مليار درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام 2024، بما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 268 مليار درهم في 2025، مدفوعاً بالفعاليات وسياحة الأعمال والتجارب.

وأضافت أن استضافة البطولات الرياضية العالمية والمهرجانات الثقافية تسهم في جذب جماهير دولية، مع إطالة مدة إقامة الزوار، حيث يجمعون بين حضور الفعاليات، واستكشاف الوجهات السياحية في دبي وأبوظبي وباقي الإمارات، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات متعددة، كما تلعب مهرجانات الطعام والفنون دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الطلب على الخدمات المرتبطة بالسياحة، بما يخلق أثراً اقتصادياً مضاعفاً.

وأكدت أن دور الفعاليات لا يقتصر على العوائد الفورية، بل يمتد إلى بناء صورة الإمارات وجهة عالمية متطورة وغنية ثقافياً. وأشارت إلى أن الفعاليات التي تعزز الشمولية، لا سيما تلك التي تبرز دور المرأة، تسهم في جذب شرائح جديدة من السياح، خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية. واستشهدت ببيانات منظمة السياحة العالمية التي تُظهر أن الوجهات التي تدعم التنوع وتمكين المرأة تحقق معدلات أعلى من الزيارات المتكررة، إضافة إلى جذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع.