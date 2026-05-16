غرف دبي تبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية مع مونتينيغرو

بحثت غرف دبي خلال اجتماع عقدته في مقرها الرئيسي، سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية المشتركة مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وذلك خلال استقبال وفد برئاسة مايدا أدجوفيتش، وزيرة الأشغال العامة في جمهورية مونتينيغرو، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي ومونتينيغرو.

حضر الاجتماع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والذي أشار إلى أن اللقاء يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بالبنية التحتية في مونتينيغرو، ومساعدة شركات دبي على التوسع بسوق مونتينيغرو.

وأكد التزام غرف دبي بدعم شركات جمهورية مونتينيغرو وتمكينها من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها دبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاستثمارية المحفزة، بما يسهم في تعزيز توسعها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: نواصل العمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية مونتينيغرو، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تسهم في الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي تمتلك فيه دبي خبرات واسعة.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز حركة الاستثمار المتبادلة، إلى جانب بحث فرص تطوير الشراكات بين الشركات من الجانبين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين دبي وجمهورية مونتينيغرو، بما يدعم تحقيق المزيد من النمو في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، حيث شدد الطرفان على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الابتكار والاستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود غرف دبي الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.