سهيل المزروعي: انسحاب الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" سيادي واستراتيجي

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ خيار سيادي واستراتيجي نابع من رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي.

وأضاف معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن هذا القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، ويستند حصراً إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق، ولا يستند هذا القرار إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن قرارات الإمارات السيادية والاستراتيجية تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات أو السرديات المضللة.