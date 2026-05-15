«الاتحاد للطيران» تبرم اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الأوزبكية

وقّعت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية اتفاقية مشاركة بالرمز تتيح لضيوف الاتحاد من جميع أنحاء العالم الوصول إلى آسيا الوسطى، وتربط في الوقت نفسه ضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية برحلات الاتحاد اليومية إلى أبوظبي.

يبدأ سريان الاتفاقية مع إتاحة أولى رحلات المشاركة بالرمز للسفر من 9 أغسطس المقبل.

وبموجب هذه الاتفاقية يُمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذكرة واحدة على رحلات الخطوط الجوية الأوزبكية من طشقند إلى ثماني وجهات في أوزبكستان هي سمرقند، أورغنش، نوكوس، ترمذ، فرغانة، نمنغان، أنديجان، وبخارى، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الدولية على شبكة الخطوط الجوية الأوزبكية، فيما يُمكن لضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية الآن الوصول بسهولة إلى أبوظبي عبر طشقند على متن خدمة الاتحاد للطيران اليومية الجديدة التي تبدأ هذا الصيف.

وتعمل الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية على تطوير شراكة في برنامج المسافر الدائم بين برنامجي «ضيف الاتحاد» و«أوزبكستان إير بلس»، بهدف توسيع خيارات المكافآت لأعضاء البرنامجين.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات والتجارة في الاتحاد للطيران، إن أوزبكستان تُعدّ من أكثر الأسواق الواعدة في شبكتنا حالياً، وتُقدّم هذه الاتفاقية لضيوفنا ما كانوا يطلبونه من سهولة الوصول إلى ثماني مدن أوزبكية بتذكرة واحدة، مع توفير رحلات مباشرة إلى مقرّنا الرئيسي في أبوظبي.

من جهته، قال شوخرات يادجاروف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأوزبكية المساهمة للتجارة والسياحة، إن التعاون مع الاتحاد للطيران يمثل علامة فارقة في مسيرة التوسع المستمر لشبكة الخطوط الجوية الأوزبكية الدولية، فمن خلال اتفاقية المشاركة بالرمز سيتمكن ركاب الناقل الوطني من الوصول إلى وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطنا، وهي أبوظبي، وستُكمّل هذه الخدمة الجديدة رحلاتنا اليومية الحالية بين طشقند ودبي، ما يُعزز الربط الجوي بين أوزبكستان ودولة الإمارات.

ومع انضمام الخطوط الجوية الأوزبكية، باتت شبكة شركاء الاتحاد للطيران تضم 46 شركة طيران باتفاقية مشاركة بالرمز وأكثر من 130 شركة طيران باتفاقية ربط الرحلات، وهي الأكبر بين شركات الطيران غير المنضمة إلى تحالفات، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم بتذاكر فردية أو شاملة.