«الإمارات دبي الوطني» يتلقى الموافقات لإتمام صفقة بنك «آر بي إل» الاستراتيجية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تلقيه موافقة حكومة الهند على صفقة بنك «آر بي إل» الاستراتيجية، حيث حصل على جميع الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لإتمام صفقة استحواذه الاستراتيجية على حصة أغلبية مسيطرة في «آر بي إل» ليمتد، ويمثل الإنجاز خطوة محورية نحو الاستكمال الوشيك لهذه الصفقة، التي تعد واحدة من أبرز الاستثمارات العابرة للحدود في قطاع الخدمات المالية في الهند.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل «الإمارات دبي الوطني» نموه وتوسيع شبكته، وتعزيز حضوره في أسواق إقليمية واعدة كالهند، إننا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لدولة الهند الشقيقة ودولة الإمارات اللتين مكنتا تحقيق هذا الإنجاز البارز، ويؤكد الإنجاز الناجح لصفقة الاستحواذ على العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، ومما يعكس التعاون الاستراتيجي والتجاري لدولة الإمارات، وإننا نتطلع إلى تعزيز حضورنا في الدولة وخدمة عملائنا، بإطلاق المرحلة التالية من نمو بنك الإمارات دبي الوطني.

تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في 18 أكتوبر 2025، حيث يمثل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في بنك «آر بي إل» والبالغ نحو 3 مليارات دولار «ما يعادل حوالي 268.5 مليار روبية هندية»، أكبر عملية زيادة رأس مال عبر حقوق الملكية في القطاع المصرفي الهندي، كما يُعد محطة بارزة تمثل أول استحواذ لمؤسسة مصرفية أجنبية على حصة أغلبية في بنك هندي مريح.

واستناداً إلى الزخم المتنامي في تدفقات الأفراد والتجارة والاستثمارات بين الهند ومنطقة الخليج، وتماشياً مع استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانته كمجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، اختار بنك الإمارات دبي الوطني الهند كسوق رئيسية لدعم توسّعه الدولي، كما أن الوجود في السوق الهندية عبر مؤسسة مصرفية عريقة مثل بنك «آر بي إل» من شأنه أن يعزز حضور البنك بشكل نوعي، وبدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه في دولة الإمارات وعبر شبكته الإقليمية والدولية.