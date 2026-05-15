مؤسس «بايننس»: لهذه الأسباب الإمارات آمنة من العدوان

أشاد مؤسس «بينانس» تشانغبينغ تشاو، بالجاهزية العسكرية لدولة الإمارات وقيادتها، خلال ظهوره في بودكاست PBD الذي يقدمه باتريك بيت ديفيد.

وقال رائد الأعمال الملياردير في قطاع العملات المشفرة إنه ذهل «بمدى قوة الجيش الإماراتي» بعد مشاهدته عمليات اعتراض صواريخ خلال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، واصفاً معدل الاعتراض البالغ «99%» بأنه يجعل الأجواء «آمنة للغاية».

وأضاف تشاو أن مستوى الدفاع الصاروخي يعكس «سنوات وسنوات من التحضير»، مشيداً بـ«الرؤية الاستباقية» لدولة الإمارات. وقال إن الدول التي تمتلك «قادة عقلانيين» يركزون على النمو الوطني تصبح «دولاً جيدة جداً».