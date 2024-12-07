«مالية عجمان» ترفع رصيدها من شهادات الجودة العالمية إلى 11



تواصل دائرة المالية في عجمان نهجها الاستراتيجي القائم على ضمان جودة وفاعلية أدائها في مختلف مجالات عملها وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفة إلى رصيدها في التميز ثلاث شهادات جديدة من المنظمة الدولية للمعايير «ISO» تقديراً لامتثالها لمعايير مواصفة ISO 44001 الخاصة بنظام إدارة الشراكة، ومواصفة ISO 10015 المعنية بنظام إدارة الكفاءات والتدريب، ومواصفة ISO 37000:2021 في الحوكمة المؤسسية، وتمثل هذه الشهادات الثلاث إضافة نوعية على رصيد الدائرة من شهادات الجودة العالمية، حيث حصلت سابقاً على 8 شهادات ليكون الإجمالي 11 شهادة جودة عالمية.

وأشاد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بالجهود المخلصة والمتفانية لفرق العمل التي لعبت دوراً محورياً في الحصول على الشهادات الثلاث التي تعتبر إنجازاً استراتيجياً جديداً يعكس التزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل والتميز في الأداء.

وقال آل علي: «نعمل دوماً في دائرة المالية على بناء علاقات قوية ومستدامة مع شركائنا من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.. علاقات تقوم على مبدأ التكامل وتحقيق المنفعة المتبادلة بما يسهم في تعزيز الأداء العام للعمل الحكومي في الإمارة».