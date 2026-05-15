دبي تستضيف «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 18 مايو

تستضيف دبي فعاليات «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

تمتد فعاليات الأسبوع عبر مواقع متعددة في المدينة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص ونحو 100 متحدث من الخبراء ورواد القطاع العالميين وينظمه شركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، بدعم من فعاليات دبي للأعمال التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة رسمي.

ويتضمن البرنامج أكثر من 40 فعالية تغطي محاور الذكاء الاصطناعي في البلوك تشين، والتنظيمات والتشريعات، والأصول الرقمية، وصناعة المحتوى، ومنصات التداول.

يعكس الحدث توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال نموذج جديد لفعاليات الأعمال يتيح للمنظمين المستقلين ومشاريع البلوك تشين وقادة المجتمعات تنظيم فعالياتهم الخاصة تحت مظلة موحدة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الحدث يجسد النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البلوك تشين والأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال والقطاعات المستقبلية. وأضاف أن دبي تواصل تطوير منظومات أعمال متكاملة تستقطب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في دعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، أن الحدث امتداد طبيعي لريادة دبي في تقنيات البلوك تشين، يعكس نموذجها القائم على الانفتاح والتعاون والقدرة على التوسع.

وقال الدكتور محمد الحميري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي: المبادرة محطة بارزة في منظومة البلوك تشين الإقليمية، فيما أكد محمد الحسيني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، أن الحدث يؤكد قوة مجتمع الابتكار وقدرته على دعم نمو القطاعات المستقبلية.

يشهد الأسبوع مشاركة جهات عالمية متخصصة، من بينها «بينانس»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للبلوك تشين، و«كوين مينا»، و«أنيموكا براندز»، إلى جانب مؤسسات مالية وتقنية دولية متخصصة في الأصول الرقمية وتقنيات «ويب 3».